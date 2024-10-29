ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຈລະຈາ ກັບປະທານາທິບໍດີ UAE , ຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນເປັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ UAE ໄດ້ເຫັນດີກ່ຽວກັບ 6 ຈຸດສຸມບຸລິມະສິດໃນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນມີ: ເລັ່ງລັດສ້າງບັນດາໂຄງການ ດຳເນີນງານເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂອບການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ແລະ ເສດຖະກິດໝູນວຽນ; ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສອງຝ່າຍ; ຮ່ວມມືພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ Halal ແລະ ເປີດຕະຫລາດຜະລິດຕະພັນ Halal ຂອງຫວຽດນາມ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານແຮງງານ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ກິລາ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ສະເໜີບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ UAE ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ UAE.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ UAE ຢືນຢັນຈະຕັ້ງໜ້າຊີ້ນຳບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ UAE ສົມທົບກັບຝ່າຍຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ UAE ໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນກ່ຽວກັບຈຳນວນຄົນງານຫວຽດນາມ ມາເຮັດວຽກຢູ່ UAE ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຢືນຢັນຈະສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຊາວຫວຽດນາມດຳລົງຊີວິດເປັນປົກກະຕິຢູ່ UAE, ສະໜັບໜູນການສ້າງຕັ້ງສູນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ UAE. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢືນຢັນຈະຊີ້ນຳໂດຍກົງເພື່ອ ປະຕິບັດບາງໂຄງການສະເພາະຄື: ໜູນຊ່ວຍໂຮງຮຽນກິລາບານເຕະຊາວໜຸ່ມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຫວຽດນາມ ແລະ ກໍ່ສ້າງສູນການເງິນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມປະເທດສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Abu Dhabi, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ UAE Abdulla bin Touq Al Marri ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການລົງທຶນ UAE Mohammed Bin Hassan Al Suwaidi.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ Abdulla bin Touq Al Marri, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາທ່າແຮງເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັນແລະກັນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ພັດທະນາບັນດາສູນການເງິນ, ເຂດການຄ້າເສລີ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດ.
ສ່ວນທ່ານ dulla bin Touq Al Marri ໃຫ້ຮູ້ວ່າ UAE ມີຄວາມຫວັງຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ເລື່ອງເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ (CEPA) ກັບຫວຽດນາມ, ທ່ານປາດຖະໜາ ຢາກຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືເພື່ອຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດໂດຍສັນຍານຳມາໃຫ້.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງລົງທຶນ UAE Mohammed Bin Hassan Al Suwaidi, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຖື UAE ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດແຖວໜ້າເພື່ອເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືລົງທຶນ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ມີແຜນນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດ ດຶງດູດເງິນລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເອເລັກໂຕນິກ, ຊີບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ນະວັດຕະກຳ, ປັນຍາປະດິດ, Cloudthing Coumputer, IOT… ທີ່ເໝາະສົມກັບທ່າແຮງຂອງ UAE ກໍ່ຄືທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ.