ຂ່າວສານ
ນັກຊ່ຽວຊານ ອົດສະຕາລີ: ການຈັດອັນດັບສາກົນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ
ຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົນຂອງ ຫວຽດນາມ ປີ 2024, ທ່ານສາດສະດາຈານກຽດສັກສິດ Hal Hill ຂອງໂຮງຮຽນນະໂຍບາຍສາທາລະນະ Crawford, ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ອົດສະຕາລີ (ANU) ຖືວ່າ ທ່າພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັກສາ ແລະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນແງ່ຫວັງພັດທະນາ ອາຊີ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB). ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການຈັດອັນດັບສາກົນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດ. ທ່ານສາດສະດາຈານ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະກາຍເປັນ “ພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ” ໂດຍໄວ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Layton Pike ສະມາຊິກຄະນະໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງສະຖາບັນນະໂຍບາຍ ອົດສະຕາລີ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ເລື່ອງຮັກສາຄວາມດຸ່ມດ່ຽງລະຫວ່າງບັນດາການພົວພັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ. ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ທ່ານຕີລາຄາວ່າພາຍຫຼັງວິວັດການປ່ຽນແປງການນຳໃນປີ 2024, ແນ່ນອນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງປະສິດທິຜົນໃນສະພາບການການເມືອງນັບມື້ນັບສັບສົນໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ.