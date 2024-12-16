Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ: ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ສາ​ກົນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ສັງ​ຄົມ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ Layton Pike ສະມາຊິກຄະນະໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງສະຖາບັນນະໂຍບາຍ ອົດສະຕາລີ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ເລື່ອງຮັກສາຄວາມດຸ່ມດ່ຽງລະຫວ່າງບັນດາການພົວພັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົນຂອງ ຫວຽດນາມ ປີ 2024, ທ່ານສາດສະດາຈານກຽດສັກສິດ Hal Hill ຂອງໂຮງຮຽນນະໂຍບາຍສາທາລະນະ Crawford, ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ອົດສະຕາລີ (ANU) ຖືວ່າ ທ່າພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັກສາ ແລະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນແງ່ຫວັງພັດທະນາ ອາຊີ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB). ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການຈັດອັນດັບສາກົນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດ. ທ່ານສາດສະດາຈານ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະກາຍເປັນ “ພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ” ໂດຍໄວ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Layton Pike ສະມາຊິກຄະນະໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງສະຖາບັນນະໂຍບາຍ ອົດສະຕາລີ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ເລື່ອງຮັກສາຄວາມດຸ່ມດ່ຽງລະຫວ່າງບັນດາການພົວພັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ. ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ທ່ານຕີລາຄາວ່າພາຍຫຼັງວິວັດການປ່ຽນແປງການນຳໃນປີ 2024, ແນ່ນອນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງປະສິດທິຜົນໃນສະພາບການການເມືອງນັບມື້ນັບສັບສົນໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນະ​ຄອນ ​ເກິ່ນ​ເທີ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນະ​ຄອນ ​ເກິ່ນ​ເທີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແລະ ສະພາບການເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາບການປ່ຽນແປງໃໝ່, ການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອ...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top