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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ມາ​ເລ​ເຊຍ: ມີ​ຫຼາຍໂອ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ລົງ​ທຶນ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ການຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດບັນລຸໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາກັບ ການປະກອບສ່ວນຂອງສອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິນໃນນ້ຳໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດ
ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປ.ອ Awang Azman Bin Awang Pawi (ພາບ: TTXVN)

ມາເລເຊຍ ມີຫຼາຍໂຮງງານຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ສູນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ, ໃນຂະນະນັ້ນ ຫວຽດນາມ ມີແຫຼ່ງກຳລັງແຮງງານໜຸ່ມ, ລະດັບວິຊາສະເພາະສູງ ແລະ ມີວິຊາການເປັນຢ່າງດີ. ສົມທົບສອງປັດໄຈນີ້, ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ຈະສາມາດສ້າງຫຼາຍໂອກາດພັດທະນາ ແລະ ລົງທຶນ.

ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປ.ອ Awang Azman Bin Awang Pawi ສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລ Malaya ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສັງເກດດັ່ງກ່າວໃນການແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Kuala Lumpur, ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 21 ກໍລະກົດ.

ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປ.ອ Awang Azman Bin Awang Pawi ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຈດຈຳນົງການຮ່ວມມື, ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງປະເທດຈະຊ່ວຍ ມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ບໍ່ມີພຽງແຕ່ການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສິນໃນນ້ຳສິທະເລ ເທົ່ານັ້ນ. ຕາມທ່ານ Awang Azman Bin Awang Pawi ແລ້ວ, ການຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດບັນລຸໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາກັບ ການປະກອບສ່ວນຂອງສອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິນໃນນ້ຳໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້ລະ​ບົບ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດແບບ​ເອ​ກະ​ເທດ ​

ພິ​ທີ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້ລະ​ບົບ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດແບບ​ເອ​ກະ​ເທດ ​

ການເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທຸລະກຳພັນທະບັດວິສາຫະກິດຈຳໜ່າຍແບບເອກະເທດ: ບາດກ້າວເດີນໃໝ່ໃນວິວັດທະນາການເພີ່ມທະວີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດທຶນຮອນ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນສານທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ພິທີເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທຸລະກຳພັນທະບັດວິສາຫະກິດແບບເອກະເທດ ຢູ່ພະແນກທຸລະກຳຫຼັກຊັບ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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