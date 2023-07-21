ຂ່າວສານ
ນັກຊ່ຽວຊານ ມາເລເຊຍ: ມີຫຼາຍໂອກາດພັດທະນາ ແລະ ລົງທຶນກັບ ຫວຽດນາມ
ມາເລເຊຍ ມີຫຼາຍໂຮງງານຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ສູນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ, ໃນຂະນະນັ້ນ ຫວຽດນາມ ມີແຫຼ່ງກຳລັງແຮງງານໜຸ່ມ, ລະດັບວິຊາສະເພາະສູງ ແລະ ມີວິຊາການເປັນຢ່າງດີ. ສົມທົບສອງປັດໄຈນີ້, ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ຈະສາມາດສ້າງຫຼາຍໂອກາດພັດທະນາ ແລະ ລົງທຶນ.
ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປ.ອ Awang Azman Bin Awang Pawi ສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລ Malaya ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສັງເກດດັ່ງກ່າວໃນການແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Kuala Lumpur, ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 21 ກໍລະກົດ.
ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປ.ອ Awang Azman Bin Awang Pawi ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຈດຈຳນົງການຮ່ວມມື, ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງປະເທດຈະຊ່ວຍ ມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ບໍ່ມີພຽງແຕ່ການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສິນໃນນ້ຳສິທະເລ ເທົ່ານັ້ນ. ຕາມທ່ານ Awang Azman Bin Awang Pawi ແລ້ວ, ການຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດບັນລຸໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາກັບ ການປະກອບສ່ວນຂອງສອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິນໃນນ້ຳໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງ ອາຊຽນ.