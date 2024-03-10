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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ນິ​ວ​ຊີ​ແລນ: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສູນ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການປ່ຽນ​ແປງ​​ໃໝ່ ຂອງ ອາ​ຊີ -ປາ​ຊີ​ຟິກ

ພາຍຫຼັງ ໄລຍະເວລາເກືອບ 50 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1975), ນິວຊີແລນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຢ່າງຮອບດ້ານໃນບັນດຂົງເຂດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ນິວຊີແລນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 - 11 ມິນາ. ຕາມທ່ານນາງ Suz Jessep ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂອງກອງທຶນອຊີ - ນິວຊີແລນແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ທັງ ນິວຊີແລນ  ແລະ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີກ່ານພົວພັນຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດ ແລະ ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ ຂອງທັງສອງປະເທດ.

ທ່ານນາງ Suz Jessep ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ພາຍຫຼັງ ໄລຍະເວລາເກືອບ 50 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1975), ນິວຊີແລນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຢ່າງຮອບດ້ານໃນບັນດຂົງເຂດຄື: ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກິລາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິລະປະ. ທ່ານນາງ Suz Jessep ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນສູນການຄ້າ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ນິວຊີແລນ ອາດຈະຮ່ຳຮຽນຫຼາຍບົດຮຽນປະສົບການຈາກ ຫວຽດນາມ ຜ່ານນັ້ນ ສອງປະເທດພ້ອມກັນຮ່ວມມືເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂ້າມຊາຍແດນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ​ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ການ​ນຳ ແລະ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ​ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ການ​ນຳ ແລະ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Canberra (ອົດສະຕາລີ), ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບການນຳ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອົດສະຕາລີ.
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