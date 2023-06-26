ຂ່າວສານ
ນັກຊ່ຽວຊານຈີນ: ການຢ້ຽມຢາມຈີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະສ້າງໂອກາດຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຫຼາຍຢ່າງ
ໂດຍແມ່ນນັກຊ່ຽວຊານທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຈີນ, ທ່ານ Dong Yu ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຜູ້ປະຈຳການ ສະຖາບັນວາງແຜນກຳນົດການພັດທະນາຂອງຈີນ ຂຶ້ນກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ Tsinghua ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ໂລກ (WEF) ຢູ່ຈີນ ຈະສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາການຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນເວລາໃກ້ໆນີ້.
ຕາມນັກຊ່ຽວຊານແລ້ວ, ແງ່ຫວັງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ຍ້ອນວ່າທັງສອງຝ່າຍມີການເພີ່ມເຕີມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບລະບົບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົບສະໜອງ. ຫວຽດນາມມີພື້ນຖານເປັນຢ່າງດີ ໃນບັນດາຂະແໜງຄື: ອຸດສາຫະກຳ, ເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປະດິດສ້າງຮັບໃຊ້ການສົ່ງອອກຢ່າງແຮງ, ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕ ແລະ ຍົກລະດັບອາຊີບ. ບັນດາສິ່ງນີ້ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າສອງຝ່າຍ.