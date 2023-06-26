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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ຈີນ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຈີນ​ຂ​ອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫ​ວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຈະ​ສ້າ​ງ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍຫຼາຍ​ຢ່າງ

ແງ່ຫວັງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ຍ້ອນວ່າທັງສອງຝ່າຍມີການເພີ່ມເຕີມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບລະບົບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົບສະໜອງ.
ທ່ານ Dong Yu ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຜູ້ປະຈຳການ ສະຖາບັນວາງແຜນກຳນົດການພັດທະນາຂອງຈີນ

ໂດຍແມ່ນນັກຊ່ຽວຊານທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຈີນ, ທ່ານ Dong Yu ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຜູ້ປະຈຳການ ສະຖາບັນວາງແຜນກຳນົດການພັດທະນາຂອງຈີນ ຂຶ້ນກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ Tsinghua ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ໂລກ (WEF) ຢູ່ຈີນ ຈະສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາການຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນເວລາໃກ້ໆນີ້.

ຕາມນັກຊ່ຽວຊານແລ້ວ, ແງ່ຫວັງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ຍ້ອນວ່າທັງສອງຝ່າຍມີການເພີ່ມເຕີມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບລະບົບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົບສະໜອງ. ຫວຽດນາມມີພື້ນຖານເປັນຢ່າງດີ ໃນບັນດາຂະແໜງຄື: ອຸດສາຫະກຳ, ເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປະດິດສ້າງຮັບໃຊ້ການສົ່ງອອກຢ່າງແຮງ, ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕ ແລະ ຍົກລະດັບອາຊີບ. ບັນດາສິ່ງນີ້ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າສອງຝ່າຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແຂວງ ກວາງ​ບິ່ງ ​ປີ 2023

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແຂວງ ກວາງ​ບິ່ງ ​ປີ 2023

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ແຂວງກວາງບິ່ງ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດແຜນກຳນົດ ແຂວງ ກວາງບິ່ງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນປີ 2023.
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