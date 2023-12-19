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ຂ່າວສານ

ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບ, ກຳລັງຄວາມສາມາດປະດິດຄິດສ້າງ, ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມໃຫ້ສົມບູນແບບ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງສະມາຄົມນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການຜ່ານມາ ມີບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ຈັດຫຼາຍຂະບວນການປະດິດຄິດສ້າງ, ແທດຈິງ, ເຕົ້າໂຮມ, ສາມັກຄີນັກສຶກສາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ XI ອາຍຸການ 2023 – 2028.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງສະມາຄົມນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການຜ່ານມາ ມີບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ຈັດຫຼາຍຂະບວນການປະດິດຄິດສ້າງ, ແທດຈິງ, ເຕົ້າໂຮມ, ສາມັກຄີນັກສຶກສາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່າ: ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຄວນກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕໍ່ປະເທດຊາດ, ພ້ອມກັບປະຊາຊົນປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງຮອດປີ 2045, ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ:

“ສະມາຄົມນັກສຶກສາຄວນເອົາໃຈໃສ່ການສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານຄຸນສົມບັດ, ສ້າງບຸກກະລິກກະພາບ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ, ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມໃຫ້ນັກສືກສາ, ສ້າງແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດ, ການປະພຶດ… ໃຫ້ສົມບູນແບບ. ສະມາຄົມທຸກຂັ້ນຕ້ອງຖືເປັນສຳຄັນເລື່ອງຍົກສູງສະຕິຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ຄຸນສົມບັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ປັບຕົວກັບຍຸກສະໄໝດີຈີຕອນ, ປ່ຽນໃໝ່ຮູບແບບການເຕົ້າໂຮມ, ຄວາມສາມັກຄີ ນັກສຶກສາ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ແບບຢ່າງວຽດດີຄົນເດັ່ນ, ສຶກສາອົບຮົມສະຕິຄວາມເຄົາລົບປະຕິບັດຖືກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ການຊູ, ປະເທດຈີນ ເຮັດໃຫ້ກ່ວາ 100 ຄົນເສຍຊີວິດ

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ການຊູ, ປະເທດຈີນ ເຮັດໃຫ້ກ່ວາ 100 ຄົນເສຍຊີວິດ

ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 100 ຄົນຢູ່ແຂວງ ການຊູ ແລະ 11 ຄົນຢູ່ແຂວງ ຊິງໄຫ່ ເສຍຊີວິດ.
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