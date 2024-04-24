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ຂ່າວສານ

ນັກຊ່ຽວຊານ IMF: ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ດຶງດູດສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ມີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕສູງ, ຕະຫຼາດພາຍໃນໃຫຍ່ ແລະ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໜຸ່ມ.
(ພາບປະກອບ : Hồng Đạt/TTXVN)
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມປະຈຳປີລະດູບານໃໝ່ຂອງກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB) ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ (ອາເມລິກາ), ທ່ານ Paulo Medas, ຫົວໜ້າຄະນະໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຫວຽດນາມ ຂອງ IMF, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (FDI). ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ມີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕສູງ, ຕະຫຼາດພາຍໃນໃຫຍ່ ແລະ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໜຸ່ມ. ເພື່ອຮັກສາໄດ້ກຳລັງດຶງດູດນີ້, ຫວຽດນາມ ຄວນສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ຫລຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພິເສດແມ່ນພະລັງງານສະອາດ ແລະ ຍູ້ແຮງນະວັດຕະກຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກິດຈະການສ້າງສາປະເທດຊາດມີການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດານັກຮົບເກົ່າດ້ຽນບຽນ

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ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນໂອກາເພື່ອໃຫ້ທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ, ທົ່ວປວງຊົນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຕິວັດ...
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