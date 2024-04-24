ຂ່າວສານ ນັກຊ່ຽວຊານ IMF: ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ດຶງດູດສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 24/04/2024 ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ມີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕສູງ, ຕະຫຼາດພາຍໃນໃຫຍ່ ແລະ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໜຸ່ມ. (ພາບປະກອບ : Hồng Đạt/TTXVN)ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມປະຈຳປີລະດູບານໃໝ່ຂອງກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB) ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ (ອາເມລິກາ), ທ່ານ Paulo Medas, ຫົວໜ້າຄະນະໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຫວຽດນາມ ຂອງ IMF, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (FDI). ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ມີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕສູງ, ຕະຫຼາດພາຍໃນໃຫຍ່ ແລະ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໜຸ່ມ. ເພື່ອຮັກສາໄດ້ກຳລັງດຶງດູດນີ້, ຫວຽດນາມ ຄວນສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ຫລຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພິເສດແມ່ນພະລັງງານສະອາດ ແລະ ຍູ້ແຮງນະວັດຕະກຳ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)