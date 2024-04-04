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ຂ່າວສານ

ນັກກິລາຍົກນ້ຳໜັກ ຈິ້ງວັນວິງ ເປັນຜູ້ທີ 6 ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າໄດ້ສິດເຂົ້າຮ່ວມ Olympic Paris 2024

ສິ້ນສຸດຮອບຄັດເລືອກ, ນັກກິລາຍົກນ້ຳໜັກ ຫວຽດນາມ ບັນລຸຜົນງານທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ 294 ກີໂລຣາມ ລອດເຂົ້າ top 9 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ Olympic ໂລກ.
ນັກກິລາຍົກນ້ຳໜັກ ຈິ້ງວັນວິງ (ພາບ: ທິມກິລາຍົກນ້ຳໜັກ ຫວຽດນາມ)

ທີ່ງານແຂ່ງຂັນຍົກນ້ຳໜັກໂລກ 2024 ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ພູເກດ, ປະເທດ ໄທ, ແຕ່ວັນທີ 31 ມີນາ - 11 ເມສາ, ນັກກິລາຍົກນ້ຳໜັກ ຈິ້ງວັນວິງ ຄວ້າໄດ້ສິດເຂົ້າຮ່ວມ Olympic Paris 2024 ໃຫ້ແກ່ປະເພດກິລາຍົກນ້ຳໜັກ ຫວຽດນາມ.        

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃນການແຂ່ງຂັນວັນທີ 02 ເມສາ, ນັກກິລາຍົກນ້ຳໜັກ ຈິ້ງວັນວິງ ໄດ້ແຂ່ງຂັນກັບນັກກິລາຍົກນ້ຳໜັກ 8 ຄົນຢູ່ບັນດາປະເທດອື່ນໃນລາຍການຍົກນ້ຳໜັກ 61 ກີໂລຣາມ. ສິ້ນສຸດຮອບຄັດເລືອກ, ນັກກິລາຍົກນ້ຳໜັກ ຫວຽດນາມ ບັນລຸຜົນງານທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ 294 ກີໂລຣາມ ລອດເຂົ້າ top 9 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ Olympic ໂລກ.

ໄລ່ຮອດຈຸດເວລານີ້, ມີນັກກິລາ ຫວຽດນາມ 6 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາລະດູແລ້ງ 2024 ຢູ່ ຝລັ່ງ, ລວມມີ: ນາງ ຫງວຽນທິເທີດ (ລົດຖີບ), ນາງ ຈິ້ງທູວິງ, ເລທິມົ້ງຕວຽນ (ຍິງປືນ), ຫງວຽນຮຸຍຮ່ວາງ (ລອຍນ້ຳ), ນາງ ຫວໍທິກິມແອັງ (ຕີມວຍ) ແລະ ຈິ້ງວັນວິງ (ຍົກນ້ຳໜັກ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຮຸງກາຣີ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຮຸງກາຣີ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງສະເໜີໃຫ້ ຮຸງກາຣີ ໃນອາຍຸການເປັນປະທານ ອີຢູ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ ອີຢູ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາ EVIPA
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