ຂ່າວສານ
ນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ປີການເງິນໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຮັບການບໍລິຫານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ
ຕອນບ່າຍ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ລາຍງານ, ອະພິປາຍບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາຢູ່ວາລະຊັກຖາມໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແມ່ນກຳລັງໜູນພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ. ນະໂຍບາຍເງິນຕາໄດ້ຮັບການບໍລິຫານຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ທັນການ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ນະໂຍບາຍປີການເງິນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນວົງກວ້າງ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນດັ່ງນັ້ນ ໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນດີຫຼາຍ, ລາຍຮັບງົບປະມານລື່ນກາຍຄາດໝາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ປີນີ້ສູງກວ່າປີກ່ອນ:
ໂດຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ພວກເຮົາໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນພາສີໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນເກືອບ 800.000 ຕື້. ພວກເຮົາໄດ້ຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາລະຫວ່າງ USD ແລະ ສະກູນເງິນດົ່ງ; ຮັບປະກັນ ສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດເປັນຢ່າງດີ.
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຄຳ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານຊີ້ນຳການປະຕິບັດການຊື້ຂາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໂປ່ງໃສ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອຄວບຄຸມບັນດາຮ້ານຄ້າ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ, ສືບຕໍ່ຕ້ານການຄ້າເຖື່ອນຢ່າງແຮງ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດທຶນພັດທະນາ… ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມກຸ່ມບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ.