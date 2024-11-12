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ຂ່າວສານ

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເງິນ​ຕາ, ປີ​ການ​ເງິນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິຜົນ ແລະ ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ

ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ. ນະໂຍບາຍເງິນຕາໄດ້ຮັບການບໍລິຫານຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ທັນການ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນບ່າຍ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ລາຍງານ, ອະພິປາຍບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາຢູ່ວາລະຊັກຖາມໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແມ່ນກຳລັງໜູນພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ. ນະໂຍບາຍເງິນຕາໄດ້ຮັບການບໍລິຫານຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ທັນການ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ນະໂຍບາຍປີການເງິນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນວົງກວ້າງ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນດັ່ງນັ້ນ ໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນດີຫຼາຍ, ລາຍຮັບງົບປະມານລື່ນກາຍຄາດໝາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ປີນີ້ສູງກວ່າປີກ່ອນ:

ໂດຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ພວກເຮົາໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນພາສີໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນເກືອບ 800.000 ຕື້. ພວກເຮົາໄດ້ຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາລະຫວ່າງ USD ແລະ ສະກູນເງິນດົ່ງ; ຮັບປະກັນ ສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດເປັນຢ່າງດີ.

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຄຳ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານຊີ້ນຳການປະຕິບັດການຊື້ຂາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໂປ່ງໃສ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອຄວບຄຸມບັນດາຮ້ານຄ້າ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ, ສືບຕໍ່ຕ້ານການຄ້າເຖື່ອນຢ່າງແຮງ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດທຶນພັດທະນາ… ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມກຸ່ມບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15: ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ, ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15: ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ, ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສ, ພິຈາລະນາບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
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