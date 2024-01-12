ຂ່າວສານ
ນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາ
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ຕໍ່ຂ່າວຄາວທີ່ວ່າ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ນຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ຕິດຕາມພິເສດກ່ຽວກັບສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ນະໂຍບາຍສະໝີຕົ້ນສະໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນ ສິດທິມະນຸດ ກໍ່ຄືສິດເສລີກໃນການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ, ໂດຍລະບູໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ປີ 2013 ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລະບົບກົດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືຮັບປະກັນຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ໃນສະພາບຕົວຈິງ. ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ, ໃນນັ້ນມີການຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາລ້ວນແຕ່ໄດ້ຍອມຮັບຈາກປະຊາຄົມສາກົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຫວຽດນາມ ຮູ້ສຶກເສຍດາຍ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອາເມລິກາ ບໍ່ນຳຫວຽດນາມ ເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ຕິດຕາມພິເສດ ກ່ຽວກັບສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ແລະ ຕ້ອງມີການຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງ ຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສະຖຽນລະພາບຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນຍົກອອກມາໃນວັນທີ 30/12/2023, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຖືເປັນສຳຄັນເຂດທະເລພາກພື້ນ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຂອງ ອາຊຽນໃນການຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ, ສັນຕິພາບຢູ່ບັນດາເຂດທະເລ.