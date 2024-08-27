ຂ່າວສານ
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຮັບການເລືອກເຟັ້ນໃຫ້ອອກອາກາດໃນລາຍການຂອງໂທລະພາບ CNN
ຄໍລຳ “Quest’s World of Wonder” ກ່ຽວກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຮັບການຜະລິດແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2024 ແລະ ກຳລັງໄດ້ອອກອາກາດໃນເດືອນສິງຫານີ້.
ຜູ້ດຳເນີນລາຍການ “Quest’s World of Wonder” ກ່ຽວກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນນັກຂ່າວອາວຸໂສຂອງ CNN Richard Austin Quest. ເມື່ອມາ ຫວຽດນາມ, Richard Austin Quest ໄດ້ສຳຜັດກັບວິຖີຊີວິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ບັນດາຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນ. ຜ່ານນັ້ນ, Richard Austin Quest ເບິ່ງຄືວ່າ ພວມສວມບົດບາດເປັນທູດການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽດນາມ, ແນະນຳພາບພົດ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ສູ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ.