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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​​ເລືອກເຟັ​້ນ​ໃຫ້​ອອກ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ລາຍ​ການ​ຂອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ CNN

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເລືອກເຟັ້ນວ່າ ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ປະກົດໃນລາຍການອອກອາກາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນຄໍລຳທີ່ລືຊື່ໃນທົ່ວໂລກ ນັ້ນຄື “Quest’s World of Wonder” ຂອງໂທລະພາບ CNN ຂອງ ອາເມລິກາ.
ນັກຂ່າວ Richard Austin Quest ໄດ້ສຳຜັດກັບວິຖີຊີວິດຂອງ ຊາວນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມກັບເພື່ອນ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)

ຄໍລຳ “Quest’s World of Wonder” ກ່ຽວກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຮັບການຜະລິດແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2024 ແລະ ກຳລັງໄດ້ອອກອາກາດໃນເດືອນສິງຫານີ້.

ຜູ້ດຳເນີນລາຍການ “Quest’s World of Wonder” ກ່ຽວກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນນັກຂ່າວອາວຸໂສຂອງ CNN Richard Austin Quest. ເມື່ອມາ ຫວຽດນາມ, Richard Austin Quest ໄດ້ສຳຜັດກັບວິຖີຊີວິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ບັນດາຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນ. ຜ່ານນັ້ນ, Richard Austin Quest ເບິ່ງຄືວ່າ ພວມສວມບົດບາດເປັນທູດການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽດນາມ, ແນະນຳພາບພົດ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ສູ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສະໜິດຕິພັນລະຫວ່າງກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສະໜິດຕິພັນລະຫວ່າງກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ

ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານພົນໂທ ຈິ້ງວັນກວຽດ ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນເລື່ອງເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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