ຂ່າວສານ
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນສະມາຊິກ “ເຄືອຂ່າຍນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ”
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເລະ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຖືວ່າ ເລື່ອງ ນະຄອນ ກາຍເປັນສະມາຊິກຖາວອນຂອງ “ເຄືອຂ່າຍນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ” ຂອງ (UNESCO) ແມ່ນຄວາມເປັນກຽດ, ແມ່ນໝາກຜົນຂອງວິວັດການສຸມໃສ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮ່ຳຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງປະຊາຊົນນະຄອນ; ປະກອບສ່ວນຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດດ້ານການສຶກສາຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ. ທາງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ ນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົມການ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮ່ຳຮຽນທີ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.
ສ່ວນທ່ານ Jonathan Wallace Baker ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າ UNESCO ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ UNESCO ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນມາດຖານກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນຜາສຸກ, ອີງຕາມ ຂອບໂຮງຮຽນຜາສຸກທົ່ວໂລກ ຂອງ UNESCO, ພ້ອມກັບແຜນນະໂຍບາຍທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ທຸກໂຮງຮຽນປະຖົມແລະ ມັດຖະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃນນະຄອນ.