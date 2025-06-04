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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ພ້ອມແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ ອີ​ຕາ​ລີ

ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບບັນດານະຄອນ ຂອງອີຕາລີ ຄື: Torino, Genova ແລະ Milan ໃນບັນດາຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ, ພັດທະນາທ່າກຳປັ່ນ, ຜະລິດພະລັງງານທົດແທນ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທ່ານ ຫວໍວັນຮວານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກການພົບປະເຈລະຈາ (ພາບ: TTXVN)

ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບບັນດານະຄອນ ຂອງອີຕາລີ ຄື: Torino, Genova ແລະ Milan ໃນບັນດາຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ, ພັດທະນາທ່າກຳປັ່ນ, ຜະລິດພະລັງງານທົດແທນ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ອີຕາລີ (2/6/1946-2/6/2025) ໂດຍສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອີຕາລີ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຈັດຂຶ້ນໃນຕ່ອນຄ່ຳວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ຫວໍວັນຮວານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນຖືວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພາຍຫຼັງປະຕິບັດການໂຮມສອງແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ແລະ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ ເຂົ້າກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຂອບຂະໜາດຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນຈະເປີດກວ້າງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ, ອຸດສາຫະກຳ, logistics ແລະ ທ່າກຳປັ່ນ, ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນເພື່ອຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ ສາກົນ.

ສ່ວນທ່ານ Enrico Padula, ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອີຕາລີ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແບ່ງປັນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອີຕາລີ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາວິສາຫະກິດອີຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນທ່າແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກີມຕູ ສະເໜີໃຫ້ 2 ອົງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນອັນດີງາມ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຢ່າງມີໄຊ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ.
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