ຂ່າວສານ
ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ອີຕາລີ
ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບບັນດານະຄອນ ຂອງອີຕາລີ ຄື: Torino, Genova ແລະ Milan ໃນບັນດາຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ, ພັດທະນາທ່າກຳປັ່ນ, ຜະລິດພະລັງງານທົດແທນ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ອີຕາລີ (2/6/1946-2/6/2025) ໂດຍສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອີຕາລີ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຈັດຂຶ້ນໃນຕ່ອນຄ່ຳວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ຫວໍວັນຮວານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນຖືວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພາຍຫຼັງປະຕິບັດການໂຮມສອງແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ແລະ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ ເຂົ້າກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຂອບຂະໜາດຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນຈະເປີດກວ້າງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ, ອຸດສາຫະກຳ, logistics ແລະ ທ່າກຳປັ່ນ, ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນເພື່ອຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ ສາກົນ.
ສ່ວນທ່ານ Enrico Padula, ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອີຕາລີ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແບ່ງປັນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອີຕາລີ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາວິສາຫະກິດອີຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນທ່າແຮງ.