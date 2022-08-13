ຂ່າວສານ
ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ວຽງຈັນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການໂດຍປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງ
ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບ, ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນວຽກງານທຸກດ້ານຄື: ສ້າງເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຕາມພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງສອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ.
ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງນະຄອນຫຼວງຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ
ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຜູ້ແທນ ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການໂດຍປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງລະຫວ່າງສອງນະຄອນຫຼວງຂອງສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບ, ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນວຽກງານທຸກດ້ານຄື: ສ້າງເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຕາມພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງສອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)