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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ວຽງ​ຈ​ັນ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບ, ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນວຽກງານທຸກດ້ານຄື: ສ້າງເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຕາມພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງສອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ.

ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບ, ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນວຽກງານທຸກດ້ານຄື: ສ້າງເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຕາມພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງສອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ.

    

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງນະຄອນຫຼວງຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ 

ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຜູ້ແທນ ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການໂດຍປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງລະຫວ່າງສອງນະຄອນຫຼວງຂອງສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບ, ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນວຽກງານທຸກດ້ານຄື: ສ້າງເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຕາມພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງສອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແມ່​​ນ້ຳຂອງ ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ ປີ 2022

ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແມ່​​ນ້ຳຂອງ ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ ປີ 2022

ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ້ຳຂອງ 2022 ແຕ່ວັນທີ 9 – 14 ຕຸລາ ແບບເຊິ່ງໜ້າ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່… ເດັດດ່ຽວຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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