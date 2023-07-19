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ຂ່າວສານ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ, ໂຮ້ຍອານ ຖືກຈັດເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ສະຖານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຢູ່ ອາຊີ

ຫວຽດນາມ ມີສະຖານທີ່ 2 ແຫ່ງໃນບັນຊີລາຍຊື່ນີ້, ຄື: ຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ (ຢືນອັນດັບທີ 13) ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (ຢືນອັນດັບທີ 14).
  ໂຮ້ຍອານ ມີຄົບທຸກປັດໃຈຂອງສະຖານທທ່ອງທ່ຽວທີ່ດູດດື່ມ (ພາບ: ຢຸຍເຮົາ)  

ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບສະຖານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຢູ່ ອາຊີ ໃນປີ 2023 ຂອງ Travel+Leisure, ຫວຽດນາມ ມີສະຖານທີ່ 2 ແຫ່ງໃນບັນຊີລາຍຊື່ນີ້, ຄື: ຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ (ຢືນອັນດັບທີ 13) ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (ຢືນອັນດັບທີ 14).

ຕາມ Travel+Leisure ແລ້ວ, ໂຮ້ຍອານ ດ້ວຍສະຖາປັດຕະຍາກຳເກົ່າແກ່, ແມ່ນແຫ່ງປະສົມປະສານຂອງຫຼາຍພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ເມື່ອແຫ່ງນີ້ເຄີຍເປັນທ່າກຳປັ່ນການຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງໃນອະດີດຕະການ. ນອນຢູ່ທ່າມກາງເຂດນີ້ແມ່ນ້ຳຫຼາຍສາຍ, ທົ່ງນາ ແລະ ຫາດຊາຍທະເລ, ໂຮ້ຍອານ ມີຄົບທຸກປັດໃຈຂອງສະຖານທທ່ອງທ່ຽວທີ່ດູດດື່ມ.

ຜູ້ອ່ານຂອງ Travel+Leisure ກໍ່ມີຄວາມປະທັບໃຈຍ້ອນຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. Travel+Leisure ຖືວ່າ ເພື່ອຊອກຮູ້ໄດ້ຄວາມງາມທັງໝົດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຕ້ອງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນນີ້ດ້ວຍລົດຈັກ.

ບັນດາລາຍການຂອງ “ລາງວັນດີທີ່ສຸດໃນໂລກ” ປະຈຳປີເຊິ່ງ Travel+Leisure ເລືອກເອົາໂດຍອີງໃສ່ການຕີລາຄາຕົວຈິງຈາກການຢ້ຽມຢາມຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ ໃນບັນດາປັດໃຈ, ຄື: ໂຮງແຮມ, ເຂດຜັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ, ນະຄອນ, ເກາະ, ກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 5 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ ຊຸດ​ທີ IX ຮັບ​ຮອງ​ເອົາຫຼາຍ​ເນື​ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 5 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ ຊຸດ​ທີ IX ຮັບ​ຮອງ​ເອົາຫຼາຍ​ເນື​ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ

ພາຍຫຼັງໂຮມປະຊຸມເປັນເວລາ 17 ວັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ, ຮອດຕອນບ່າຍ ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດລາວຊຸດທີ IX ກໍອັດລົງ.
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