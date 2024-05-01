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ຂ່າວສານ

ທ້າຍປີ 2024, ຫວຽດນາມ ຈະຍິງດາວທຽມ ຣາດາ ທຳອິດຂຶ້ນວົງໂຄຈອນ

ຄາດວ່າ, ດາວທຽມ LOTUSat-1 ຈະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຄວາມສູງປະມານ 500 ກມ. ກຳນົດເວລາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ວົງໂຄຈອນແມ່ນກວ່າ 5 ປີ.
ຄາດວ່າ, ດາວທຽມ LOTUSat-1 ຈະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຄວາມສູງປະມານ 500 ກມ (ພາບປະກອບ: VNSC)

ຄາດວ່າ, ທ້າຍປີ 2024 ນີ້ ຫຼື ຕົ້ນປີ 2025 ຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະຍິງດາວທຽມ LOTUSat-1, ດາວທຽມ ຣາດາ ທຳອິດຂຶ້ນວົງໂຄຈອນ. ດາວທຽມ LOTUSat-1 ແມ່ນດາວທຽມສັງເກດໜ່ວຍພິພົບ. ນີ້ແມ່ນດາວທຽມ ຣາດາ ທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍ ຍີ່ປຸ່ນ ຜະລິດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມບັນດານັກວິສະວະກອນສູນອາວະກາດ ຫວຽດນາມ (ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ), ນັບແຕ່ປີ 2021. ຂໍ້ມູນເປັນພາບຖ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບຈາກດາວທຽມ LOTUSat-1 ຈະຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງສະໜອງພາບຖ່າຍ, ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ທັນການ ເພື່ອຮັບມື, ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຜົນກະທົບຂອງໄພທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

        ຄາດວ່າ, ດາວທຽມ LOTUSat-1 ຈະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຄວາມສູງປະມານ 500 ກມ. ກຳນົດເວລາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ວົງໂຄຈອນແມ່ນກວ່າ 5 ປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມີນ: ສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມີນ: ສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ

49 ປີພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຢ່າງສົມບູນ (1975 – 2024), ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ປະຈຸບັນໄດ້ພັດທະນາເປັນຕົວເມືອງໃຈກາງການບໍລິຫານທັນສະໄຫມຂອງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເທື່ອລະກ້າວ. ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການສຶກສາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສປຊ (UNESCO) ວ່າ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ.
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