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ຂ່າວສານ

ທ່ານ Vladimir Putin ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ ອີກ​ສະ​ໄໝ​ໜຶ່ງ

ພາຍຫຼັງນັບບັດໄດ້ 82,76% ບັດ, ຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງເອກະລາດ Vladimir Putin ຍາດໄດ້ບັດສະໜັບສະໜູນ 87,18%.
ທ່ານ Vladimir Putin (ພາບ: AFP)

ໃນມື້ທີ 3 ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ (ວັນທີ 17 ມີນາ, ບັນດາສະຖານທີ່ປ່ອນບັດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ອັດລົງໃນເວລາ 20 ໂມງ ຕາມເວລາມົດສະກູ. ເຂດ Kaliningrad ອັດຊ້າກວ່າໝູ່, ໃນເວລາ 21 ໂມງ. ບັນດາສະຖານທີ່ປ່ອນບັດຢູ່ບາງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ. ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສູນກາງ ລັດເຊຍ ກໍໄດ້ປະກາດໝາກຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ຕາມໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ, ພາຍຫຼັງນັບບັດໄດ້ 82,76% ບັດ, ຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງເອກະລາດ Vladimir Putin ຍາດໄດ້ບັດສະໜັບສະໜູນ 87,18%. ຮອງມາແມ່ນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງພັກຄອມມູນິດ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ (KPRF) Nikolai Kharitonov, ດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນ 4,23%.  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ມີນາ, ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ສຳນັກງານທີ່ດຳເນີນການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ, ທ່ານ Vladimir Putin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ພວກເຮົາທຸກຄົນແມ່ນຢູ່ຖັນແຖວດຽວກັນ”. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ແຫຼ່ງກຳລັງແຮງຂອງປະເທດ ແມ່ນປະຊາຊົນ ລັດເຊຍ, ເຈດຈຳນົງລວມຂອງປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍສຽງເວົ້າຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ຕະຫຼາດ ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຟື້ນຕົວ​ຄືນ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ຕະຫຼາດ ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຟື້ນຕົວ​ຄືນ

ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາເມລິກາ ແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີສູງ (ເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກ, ໂທລະສັບສະມາດຟົນ), ເຄື່ອງຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນອື່ນ ຄືເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ.
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