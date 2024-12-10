ຂ່າວສານ
ທ່ານ Donald Trump ປະກາດແຜນນະໂຍບາຍເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ
ໃນການຕອບສຳພາດໃນລາຍການ “Meet the Press” ຂອງ NBC News, ອອກອາກາດໃນວັນທີ 08 ທັນວາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງ ອາເມລິກາ Donand Trump ໄດ້ວາງອອກບັນດາການປ່ຽນແປງສຳຄັນເຊິ່ງຈະປະຕິບັດພາຍຫຼັງຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2025.
ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງທ່ານ Donand Trump ແມ່ນບັນຫາເຂົ້າເມືອງ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ຈະດຳເນີນການເນລະເທດຫຼາຍຜູ້ເຂົ້າເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ເລີ່ມແຕ່ຜູ້ໄດ້ຖືກສານຕັດສິນໂທດມາແລ້ວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານກໍ່ມີຄວາມເປີດອົກເປີດໃຈກວ່າສຳລັບກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າເມືອງ ອາເມລິກາ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍນັບແຕ່ຄາວຍັງໜ້ອຍ. ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານບໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ NATO ເວັ້ນເສຍແຕ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ “ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຢ່າງພຽງພໍ”. ທ່ານກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເລື່ອງ ຢູແກຼນ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານຫຼາຍຄືໃນປະຈຸບັນ ເມື່ອທ່ານກັບຄືນສູ່ທຳນຽບຂາວ. ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ທ່ານຍອມຮັບວ່າ, ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຕ້ອງຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກນະໂຍບາຍຈັດວາງພາສີນຳເຂົ້າຂອງທ່ານ.