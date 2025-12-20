ຂ່າວສານ ທ່ານ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພົບປະກັບຫົວໜ້າເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) 20/12/2025 ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມລະຫວ່າງການນຳຫວຽດນາມ ແລະ ຮົ່ງກົງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ທ່ານ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທ່ານ ຫຼີຈາຈາວ ຫົວໜ້າເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົ່ງກົງ (ພາບ: TTXVN)ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຮົງກົງ (ຈີນ), ວັນທີ 19 ທັນວາ, ທ່ານ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຫຼີຈາຈາວ ຫົວໜ້າເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົ່ງກົງ. ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດຫວຽດນາມ - ຈີນ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມລະຫວ່າງການນຳຫວຽດນາມ ແລະ ຮົ່ງກົງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຈຸດສຸມແມ່ນ: ຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງບັນດາຂອບເຂດການຮ່ວມມື, ເປີດກວ້າງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເງິນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດ, ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດຮົ່ງກົງລົງທຶນໃນຂົງເຂດເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່, ນະວັດຕະກຳ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ… (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)