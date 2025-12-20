Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານ ໂຮ່​ດຶກ​ເຟິກ ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຫົວ​ໜ້​າ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ພິ​ເສດ ຮົ່ງ​ກົງ (ຈີນ)

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມລະຫວ່າງການນຳຫວຽດນາມ ແລະ ຮົ່ງກົງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ທ່ານ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທ່ານ ຫຼີຈາຈາວ ຫົວໜ້າເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົ່ງກົງ (ພາບ: TTXVN)
ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຮົງກົງ (ຈີນ), ວັນທີ 19 ທັນວາ, ທ່ານ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຫຼີຈາຈາວ ຫົວໜ້າເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົ່ງກົງ. ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດຫວຽດນາມ - ຈີນ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມລະຫວ່າງການນຳຫວຽດນາມ ແລະ ຮົ່ງກົງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຈຸດສຸມແມ່ນ: ຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງບັນດາຂອບເຂດການຮ່ວມມື, ເປີດກວ້າງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເງິນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດ, ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດຮົ່ງກົງລົງທຶນໃນຂົງເຂດເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່, ນະວັດຕະກຳ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

