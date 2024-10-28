ຂ່າວສານ
ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຊີ້ນຳວຽກງານຮັບມືກັບ ພາຍຸ TRAMI
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ຕຸລາ, ຢູ່ສູນຖະແຫຼງຂ່າວ, ຊີ້ນຳບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ມີການປະຊຸມທາງໄກກັບ ບັນດາ ແຂວງ ຈາກ ຮ່າຕິງ ຕະຫລອດຮອດ ກ໋ວາງຫງາຍ ແລະ ແຂວງກອນຕຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຮັບມືກັບພາຍຸ TRAMI ຈະພັດເຂົ້າດິນຕໍ່ແຜ່ນ ທາງທິດໃຕ້ ກ໋ວາງຈິ - ທິດເໜືອ ກ໋ວາງນາມ ຕອນສວາຍ ວັນທີ 27 ຕຸລາ.
ຢູ່ການປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີລະບົບອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດ ຕ້ອງຄາດຄະເນເວລາພາຍຸພັດຖະຫຼົ່ມເຂົ້າ, ເພື່ອສຸມແຫຼ່ງກຳລັງ, ພາຫະນະເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນສຳລັບຄັນຄູສຳຄັນ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດປະສົມປະສານ, ສົມທົບກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຮີບດ່ວນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາວິທີການນຳໃຊ້ ກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງອາດຈະເກີດດິນເຊາະເຈືອນຍ້ອນຜົນຕົກໜັກແກ່ຍາວ.