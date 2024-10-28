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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ​ ຊີ້​ນຳ​ວຽກ​ງານ​ຮັບ​ມື​ກັບ ພາ​ຍຸ TRAMI

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີລະບົບອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດ ຕ້ອງຄາດຄະເນເວລາພາຍຸພັດຖະຫຼົ່ມເຂົ້າ, ເພື່ອສຸມແຫຼ່ງກຳລັງ, ພາຫະນະເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນສຳລັບຄັນຄູສຳຄັນ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດປະສົມປະສານ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ຕຸລາ, ຢູ່ສູນຖະແຫຼງຂ່າວ, ຊີ້ນຳບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ມີການປະຊຸມທາງໄກກັບ ບັນດາ ແຂວງ ຈາກ ຮ່າຕິງ ຕະຫລອດຮອດ ກ໋ວາງຫງາຍ ແລະ ແຂວງກອນຕຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຮັບມືກັບພາຍຸ TRAMI ຈະພັດເຂົ້າດິນຕໍ່ແຜ່ນ ທາງທິດໃຕ້ ກ໋ວາງຈິ - ທິດເໜືອ ກ໋ວາງນາມ ຕອນສວາຍ ວັນທີ 27 ຕຸລາ.

ຢູ່ການປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີລະບົບອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດ ຕ້ອງຄາດຄະເນເວລາພາຍຸພັດຖະຫຼົ່ມເຂົ້າ, ເພື່ອສຸມແຫຼ່ງກຳລັງ, ພາຫະນະເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນສຳລັບຄັນຄູສຳຄັນ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດປະສົມປະສານ, ສົມທົບກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຮີບດ່ວນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາວິທີການນຳໃຊ້ ກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງອາດຈະເກີດດິນເຊາະເຈືອນຍ້ອນຜົນຕົກໜັກແກ່ຍາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຸຍ​ບາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຸຍ​ບາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 – 26 ຕຸລາ 2024, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນໂທ ເຈິ່ນກວັກຕໍ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມນຳໜ້າ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາ.
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