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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ເຢືອງ​ຫາຍ​ຮຶງ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບາດ​ກ້າວ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ວາ​ຕີ​ກັງ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຢືອງຫາຍຮຶງ ຢັ້ງຢືນວ່າການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ວາຕີກັງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຈະບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ທີ່ຕັ້ງໜ້າ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຕາລີ ເຢືອງຫາຍຮຶງ ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Rome (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ວາຕີກັງ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຕາລີ ເຢືອງຫາຍຮຶງ ໄດ້ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Rome ກ່ຽວກັບສະພາບການ ຫວຽດນາມ - ສຳນັກ ວາຕີກັງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຢືອງຫາຍຮຶງ ແລ້ວ, ໃນການພົບປະຂອງ ສັນຕະປາປາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ວາຕີກັງ ກັບ ຫວຽດນາມ, ວາຕີກັງ ລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງການພົວພັນສອງຝ່າຍ ທີ່ພວມມີການພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄວາມຫວັງຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຢືອງຫາຍຮຶງ ຢັ້ງຢືນວ່າການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ວາຕີກັງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຈະບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ທີ່ຕັ້ງໜ້າ.

ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ວາຕີກັງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍພວມຕັ້ງໜ້າກະກຽມເພື່ອອາດຈະຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສຳນັກ ວາຕີກັງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິງ​ເຫວະ ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ຍີ່​ປຸ່ນ (JBIC)

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິງ​ເຫວະ ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ຍີ່​ປຸ່ນ (JBIC)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Maeda Tadashi, ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JBIC), ທັງເປັນທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ, ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢຽມ ຫວຽດນາມ.
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