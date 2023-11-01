ຂ່າວສານ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢວານແຄັ້ງເຕິມ: ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 – 5 ພະຈິກ, ກ່ອນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ (1953 - 2023), ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມົງໂກນ ຢວານແຄັ້ງເຕິມ, ຖືວ່າ ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຂົງເຂດການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປີດຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນອີກດ້ວຍ.
ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢວານແຄັ້ງເຕິມ ແລ້ວ, ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະດັບສູງກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຈະສ້າງພື້ນຖານດ້ານນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນ ຊ່ວຍໃຫ້ສອງປະເທດ ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ ເຊິ່ງ ອາດຈະເປັນທ່າແຮງຂອງສອງປະເທດ ຄື: ກະສິກຳ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການທ່ອງທ່ຽວ… ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢວານແຄັ້ງເຕິມ ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ມົງໂກນ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ… ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢວານແຄັງເຕິມ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ ດ້ວຍການພົວພັນມາເປັນເວລາ 70 ປີ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາດ້ວຍ ໝາກຜົນທີ່ດີງາມຫຼາຍຢ່າງ.