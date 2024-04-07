ຂ່າວສານ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ສູງປົວ: ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະນຳມາເຊິ່ງໝາກຜົນອັນດີງາມຫຼາຍຢ່າງ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ຈ້າວເຫຼື້ອຈີນ ຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ, ວັນທີ 7 ເມສາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ; ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮັກສາການພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ກຳນົດທິດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ຫັນຄວາມຮັບຮູ້ລວມລະຫວ່າງການນໍາສູງສຸດຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ເປັນລະອຽດ. ຕາມທ່ານ ສູງປົວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດມີຄວາມເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ, ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຄາດວ່າ ສອງຝ່າຍຈະລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ ແລະ ຈະສ້າງກົນໄກໂອ້ລົມສົນທະນາຂັ້ນສູງໃໝ່ ລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ.