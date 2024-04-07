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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ ສູງ​ປົວ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຈີນ​ ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ໝາກ​ຜົນ​ອັນ​ດີ​ງາມຫຼາຍ​ຢ່າງ

ວັນທີ 7 ເມສາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ.
ທ່ານ ສູງປົວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ຈ້າວເຫຼື້ອຈີນ ຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ, ວັນທີ 7 ເມສາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ; ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮັກສາການພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ກຳນົດທິດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ຫັນຄວາມຮັບຮູ້ລວມລະຫວ່າງການນໍາສູງສຸດຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ເປັນລະອຽດ. ຕາມທ່ານ ສູງປົວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດມີຄວາມເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ, ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຄາດວ່າ ສອງຝ່າຍຈະລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ ແລະ ຈະສ້າງກົນໄກໂອ້ລົມສົນທະນາຂັ້ນສູງໃໝ່ ລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ຖານ​ທູດ ລາວ ທີ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈັດງານ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ ພ​ສ.2567

ສະ​ຖານ​ທູດ ລາວ ທີ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈັດງານ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ ພ​ສ.2567

ບັນດາຜູ້ແທນ, ແຂກຖືກເຊີນ ໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະໂດຍນັກສຶກສາລາວ ສະແດງ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີບາສີສູ່ຂວັນ, ມັດແຂນ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລາວ ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ແຂກຖືກເຊີນຍັງໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບສຽງຂັບ, ສຽງລຳ, ການຟ້ອນລຳວົງ ແລະ ຫົດນ້ຳອວຍພອນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກໃນ ບຸນປີໃໝ່ ລາວ.
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