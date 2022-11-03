ຂ່າວສານ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຄວາມໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມຈີນຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ
ທ່ານ ຊູງບົວ ເອກອັກຄະລັດທະຖູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວາ ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ສົ່ງສານຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເລື່ອງສອງປະເທດຈະເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມື.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ (ພາບ: TTXVN)
ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຈີນຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 1 ພະຈິກ, ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຊູງບົວ ເອກອັກຄະລັດທະຖູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວາ ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ສົ່ງສານຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເລື່ອງສອງປະເທດຈະເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມື, ຢຶດໝັ້ນເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມ, ຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງການພົວພັນຄູ່ຮວ່ມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈີນ - ຫວຽດນາມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສືບຕໍ່ກ້າວ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່
ກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູງບົວ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາເອກະສານຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມແລ້ວ, ສອງຝ່າຍໄດ້ ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຢ່າງແຮງ, ຢັ້ງຢືນລະດັບສູງໃນການພັດທະນາການພົວພັນຈີນ ຫວຽນດາມ. ພິເສດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ໄດ້ປະດັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງດ້ວຍພິທີປະດັບຫຼຽນໄຊຢ່າງສົມກຽດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)