ຂ່າວສານ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ: ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກາຊັກສະຖານກ້າວເຂົ້າສູ່ ໄລຍະພັດທະນາດີສຸດ
ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກາຊັກສະຖານ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ ໄລຍະພັດທະນາດີສຸດ ດ້ວຍການຮ່ວມມືເປີດກວ້າງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ Kanat Tumysh ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ກາຊັກສະຖານ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 – 7 ພຶດສະພາ.
ຕາມທ່ານ Kanat Tumysh ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານ ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມໃນປີ 2023 ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກາຊັກສະຖານ Jomart Tokayev, ການຢ້ຽມຢາມ ກາຊັກສະຖານຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຈະຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.
ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເນັ້ນໜັກວ່າພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈນີ້ແມ່ນເລື່ອງສອງປະເທດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃນປີ 2024 ບັນລຸເກືອບ 1 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບເກືອບ 4 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2021, ຜ່ານນັ້ນນຳ ກາຊັກສະຖານ ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະຫະພາບເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ(EAEU) ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງກາຊັກສະຖານ ໃນອາຊຽນ.