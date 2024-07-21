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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ເຄົາ​ລົບ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສວ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ທ່ານ Marrc Knapper, ເອກະອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ສູນເສຍການນຳທ່ານໜຶ່ງທີ່ມີວິໄສທັດ, ຜູ້ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ກໍ່ຄືປະຊາຄົມໂລກ ໃນຕະຫຼອດຫຼາຍທົດສະວັດ.
(ພາບ: VOV)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສົາສະຫຼົດໃຈສຳລັບເພື່ອນມິດສາກົນ, ໃນນັນມີ ຈີນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊຸງຮົວ ຖືວ່າ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງສູນກາງພັກ ນຳໜ້າແມ່ນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຜົນງານທີ່ສຳຄັນ ດ້ວຍບຸລິມະສິດພັດທະນາການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໄກ້ເຮືອນຄຽງ, ປະເທດໃຫ່ຍ ແລະ ປະເທດເປັນຄູ່ຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ມີຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ຈີນ.

ສ່ວນທ່ານ Marrc Knapper, ເອກະອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ສູນເສຍການນຳທ່ານໜຶ່ງທີ່ມີວິໄສທັດ, ຜູ້ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ກໍ່ຄືປະຊາຄົມໂລກ ໃນຕະຫຼອດຫຼາຍທົດສະວັດ. ອາເມລິກາ ຈະຮູ້ບຸນຄຸນການນຳພາຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຕະຫຼອດໄປ. ອາເມລິກາ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ລໍຄອຍການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຝ້ນກັບບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ..

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວ​ນ​ຊົນ ເອີ​ລົບ ເນັ້ນ​ໜັກ​ບົດ​ບາດ, ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ສື່ມວ​ນ​ຊົນ ເອີ​ລົບ ເນັ້ນ​ໜັກ​ບົດ​ບາດ, ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ບັນດາສຳນັກຂ່າວສານ ແລະ ອົງການສື່ມວນຊົນໃຫ່ຍຂອງ ເອີລົບຄື Le Monde, Le Figaro, The Guardian, Reuters, RFI…ລ້ວນແຕ່ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ແລະ ທົບທວນຄືນບັນດາຂີດໝາຍດ້ານການທູດຂອງທ່ານ.
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