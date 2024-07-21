ຂ່າວສານ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະເທດຕ່າງໆປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເຄົາລົບບັນດາການປະກອບສວ່ນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສົາສະຫຼົດໃຈສຳລັບເພື່ອນມິດສາກົນ, ໃນນັນມີ ຈີນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊຸງຮົວ ຖືວ່າ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງສູນກາງພັກ ນຳໜ້າແມ່ນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຜົນງານທີ່ສຳຄັນ ດ້ວຍບຸລິມະສິດພັດທະນາການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໄກ້ເຮືອນຄຽງ, ປະເທດໃຫ່ຍ ແລະ ປະເທດເປັນຄູ່ຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ມີຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ຈີນ.
ສ່ວນທ່ານ Marrc Knapper, ເອກະອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ສູນເສຍການນຳທ່ານໜຶ່ງທີ່ມີວິໄສທັດ, ຜູ້ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ກໍ່ຄືປະຊາຄົມໂລກ ໃນຕະຫຼອດຫຼາຍທົດສະວັດ. ອາເມລິກາ ຈະຮູ້ບຸນຄຸນການນຳພາຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຕະຫຼອດໄປ. ອາເມລິກາ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ລໍຄອຍການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຝ້ນກັບບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ..