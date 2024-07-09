ຂ່າວສານ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ: ການຢ້ຽມຢາມເຮັດໃຫ້ການພົວພັນທີ່ມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສສ.ຫວຽດນາມ ຈະມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 12 ກໍລະກົດ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ.ລາວ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມລາວຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນ ເດືອນມິຖຸນາ ຜ່ານມາ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເລື່ອງເລືອກເອົາປະເທດລາວ ແມ່ນປະເທດທຳອິດໄປຢ້ຽມຢາມ ພາຍຫຼັງຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກ ແລະ ລັດຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບູລິມະສິດສູງທີ່ສຸດ ແກ່ການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມນີ້, ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກ ສົ່ງສານກ່ຽວກັບການພົວພັນແບບພິເສດ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວອອກສູ່ໂລກ; ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈ ພ້ອມກັບລາວ ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.