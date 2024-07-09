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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະທູດ ຫງວຽນ​ບ໊າ​ຮຸ່ງ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ມີ​ໜຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ການຢ້ຽມຢາມລາວຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ.ລາວ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສສ.ຫວຽດນາມ ຈະມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 12 ກໍລະກົດ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ.ລາວ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມລາວຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນ ເດືອນມິຖຸນາ ຜ່ານມາ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເລື່ອງເລືອກເອົາປະເທດລາວ ແມ່ນປະເທດທຳອິດໄປຢ້ຽມຢາມ ພາຍຫຼັງຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກ ແລະ ລັດຫວຽດນາມ  ມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບູລິມະສິດສູງທີ່ສຸດ ແກ່ການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມນີ້, ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກ ສົ່ງສານກ່ຽວກັບການພົວພັນແບບພິເສດ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວອອກສູ່ໂລກ; ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈ ພ້ອມກັບລາວ ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການລົງ​ທຶນ, ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ມາ​ເລ​ເຊຍ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການລົງ​ທຶນ, ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ມາ​ເລ​ເຊຍ

ດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 20 ຕື້ USD ໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ.
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