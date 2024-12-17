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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນຮອບດ້ານພໍສົມຄວນຂອງທົ່ວຂະແໜງຈັດຕັ້ງກໍ່ສ້າງພັກ, ຈາກບັນດາວຽກງານຕັ້ງໜ້າຄືເປັນເສນາທິການບູລະນະລະບອບລະບຽບການ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງປັບປຸງພັກ ຕະຫຼອດຮອດວຽກງານພະນັກງານ…ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົ່ວຂະແໜງຈັດຕັ້ງກໍ່ສ້າງພັກສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ເປັນເສນາທິການ, ສະເໜີການກໍ່ສ້າງປັງປຸງກົງຈັກການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຕ້ອງເຮັດແນວໃດມີຖັນແຖວພະນັກງານທີ່ສຸດຈິດສຸດໃຈເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ, ເພື່ອພາລະກຳຂອງພັກ. ເພື່ອເຮັດໄດ້ສິ່ງນັ້ນຕ້ອງມີຈິນຕະນາການໃໝ່ໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງພັກ, ຍ້ອນວ່າກຳລັງໜູນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ເພື່ອພາລະກິດຂອງພັກ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະພັກ ກອງທັບສູນກາງຄັ້ງທີ 12. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ

ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະພັກ ກອງທັບສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ພະນັກງານ, ນັກຮົບທົ່ວກອງທັບ ໄດ້ຈັດຕັ້ງສຳເລັດຫຼາຍກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22/12/1989 – 22/12/2024)  ດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ແທດຈິງ, ມີຄວາມໝາຍ, ທ່ານຢັ້ງຢືນບັນດາໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການຊີ້ນຳນຳພາ ບໍລິຫານຂອງຄະນະພັກ ກອງທັບສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳ​ໄຟ​ຟ້າ ໃຫ້​ໄດ້

ຫວຽດ​ນາມ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳ​ໄຟ​ຟ້າ ໃຫ້​ໄດ້

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຫາກໍ່ດຳເນີນໃນອາທິດຜ່ານມາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແມ່ນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຕ້ອງຕັດສິນໃຈເຮັດໃຫ້ໄດ້, ຕ້ອງລົງທຶນສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງຮອບດ້ານ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່.
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