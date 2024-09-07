ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ ສ.ກີເນ - ບິດຊາວ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ ສ.ກີເນ - ບິດຊາວ Umaro Sissoco Embaló ແລະ ພັນລະຍາ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 5-8 ກັນຍາ.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງປະທານາທິບໍດີ ສ.ກີເນ - ບິດຊາວ ນັບແຕ່ເມື່ອສອງປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດປີ 1973 ມາຮອດປະຈຸບັນ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ຍົກອອກທິດທາງເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃຫ້ຫາຍກວ່າອີກ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃນດ້ານການເມືອງ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອມີຫັນປ່ຽນໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງ ແລະ ນີເນ - ບິດຊາວ ມີຄວາມຕ້ອງການ.
2 ຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ; ແບ່ງປັນວິໄສທັດລວມກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ…
ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການສ້າງກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ການທູດລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ 2 ປະເທດ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.