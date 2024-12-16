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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິ​ມ: ຫວຽດ​ນາມ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ​ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ

ເຂດປູສະນີຍະສະຖານແມ່ນແຫຼ່ງບັນດານໃຈບໍ່ສິ້ນສຸດ, ຫຼໍ່ຫຼອມເຈດຈຳນົງ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ລຸ້ນຕ່າງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນກັບ ເມືອດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ ຄົບຄອບ 70 ປີ (1954 – 2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15/12, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມາຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 67, ເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ເມື່ອຖະຫວາຍທູບທຽນ ແລະ ຂຽນຄວາມຮູ້ສຶກຢູ່ເຮືອນອາໄລຫາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຈາກທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ເຂດປູສະນີຍະສະຖານແມ່ນແຫຼ່ງບັນດານໃຈບໍ່ສິ້ນສຸດ, ຫຼໍ່ຫຼອມເຈດຈຳນົງ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ລຸ້ນຕ່າງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

ເມື່ອໂອ້ລົມກັບພະນັກງານເຂດປູສະນີຍະສະຖານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຕີລາຄາສູງພະນັກງານເຂດ ໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດຖຸຢູ່ເຂດ. ຫວຽດນາມ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກທີ່ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ແລະ ເຂດປູສະນີຍະສະຖານລະດັດຊາດພິເສດ ກ່ຽວກັບປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ ແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນຂາດບໍ່ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ສັນຍາລັກນັ້ນຍິ່ງມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ໃກ້ຊິດກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນະ​ຄອນ ​ເກິ່ນ​ເທີ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນະ​ຄອນ ​ເກິ່ນ​ເທີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແລະ ສະພາບການເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາບການປ່ຽນແປງໃໝ່, ການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອ...
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