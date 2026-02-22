ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kurt Campbell ອະດີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ກຸມພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kurt M. Campbell ອະດີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີທ່ານ Kurt Campbell ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ, ປະຊາຄົມ ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ສະໜອງບັນດາການວິໄຈຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະໂຍບາຍທົ່ວໂລກ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນຍຸດທະສາດ ກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງບັນດານັກລົງທຶນແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ - ສັງຄົມ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບລະບອບລະບຽບການ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ສາກົນພັດທະນາຍາວນານ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.
ທ່ານ Kurt Campbell ໃຫ້ຮູ້ວ່າປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືອາເມລິກາ ຕີລາຄາສູງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ, ຖືຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດນັດພົບຍຸດທະສາດໃນລະບົບສະໜອງ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ທົ່ວໂລກ, ຢັ້ງຢືນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.