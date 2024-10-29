ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂລກພວມຢູ່ໃນໄລຍະປ່ຽນແປງທີ່ມີລັກສະນະຍຸກສະໄໝ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ນັບມື້ນັບມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມແລ້ວ, ສະພາບການປັດຈຸບັນວາງອອກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ຢູ່ລະດັບສູງຕໍ່ການວາງກຳນົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ນີ້ກໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ມີກຽດອັນອັນສະຫງ່າຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ. ບົນຈິດໃຈນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ເຈາະຈິ້ນ 5 ບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນຕ້ອງປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີວຽກງານເປັນເສນາທິການວາງກຳນົດແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ຂອງພັກ ໃນໄລຍະໃໝ່, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ 100 ປີຢ່າງໄຊ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ (1930 - 2030), 100 ປີແຫ່ງວັນສະຖາປະນາ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ, ປັດຈຸບັນແມ່ນ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ (1945-2045). ທ່ານກ່າວວ່າ:
ຕ້ອງກຳນົດທິດເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງພາຍໃນຢ່າງແຮງ, ຍາດແຍ່ງທຸກກາລະໂອກາດ, ຄວາມສະດວກຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອຍູ້ໃຫ້ທຸກຄວາມສ່ຽງ, ສິ່ງທ້າທາຍຖອຍໄປ, ເປີດກວ້າງເຂດຄົງຕົວ, ເພີ່ມແຫຼ່ງກຳລັງ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດ ຊາດ, ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນສະພາບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ; ສ້າງການບຸກບືນ, ເພີ່ມທະວີການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນພື້ນຖານການເມືອງໂລກ, ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ, ອະລິຍະທຳຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ຂະບວນການປະຕິວັດໂລກ.