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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ​່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 75 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອຂອງ ຄະ​ນະ​ພົ​ວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນູດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກ (01/11/1949 - 01/11/2024).
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂລກພວມຢູ່ໃນໄລຍະປ່ຽນແປງທີ່ມີລັກສະນະຍຸກສະໄໝ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ນັບມື້ນັບມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.

ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມແລ້ວ, ສະພາບການປັດຈຸບັນວາງອອກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ຢູ່ລະດັບສູງຕໍ່ການວາງກຳນົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ນີ້ກໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ມີກຽດອັນອັນສະຫງ່າຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ. ບົນຈິດໃຈນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ເຈາະຈິ້ນ 5 ບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນຕ້ອງປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີວຽກງານເປັນເສນາທິການວາງກຳນົດແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ຂອງພັກ ໃນໄລຍະໃໝ່, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ 100 ປີຢ່າງໄຊ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ (1930 - 2030), 100 ປີແຫ່ງວັນສະຖາປະນາ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ, ປັດຈຸບັນແມ່ນ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ (1945-2045). ທ່ານກ່າວວ່າ:

ຕ້ອງກຳນົດທິດເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງພາຍໃນຢ່າງແຮງ, ຍາດແຍ່ງທຸກກາລະໂອກາດ, ຄວາມສະດວກຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອຍູ້ໃຫ້ທຸກຄວາມສ່ຽງ, ສິ່ງທ້າທາຍຖອຍໄປ, ເປີດກວ້າງເຂດຄົງຕົວ, ເພີ່ມແຫຼ່ງກຳລັງ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາ  ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດ ຊາດ, ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນສະພາບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ; ສ້າງການບຸກບືນ, ເພີ່ມທະວີການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນພື້ນຖານການເມືອງໂລກ, ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ, ອະລິຍະທຳຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ຂະບວນການປະຕິວັດໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນຕ້ອນຮັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ນັກຮຽນທາງພາກໃຕ້ ມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ພາກເໜືອ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ “70 ປີແຫ່ງວັນຕ້ອນຮັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ນັກຮຽນທາງພາກໃຕ້ ມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ພາກເໜືອ”

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີຜູ້ແທນເຊິ່ງເປັນພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນທາງພາກໃຕ້ປະມານ 2.700 ຄົນ.
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