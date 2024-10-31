ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ຖືການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍແມ່ນໜ້າທີ່ທຽບເທົ່າກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳສູງການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຟຸມເຟືອຍ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໝາກຜົນການຊີ້ນຳແກ້ໄຂບັນດາຄະດີ, ເຫດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ນັບແຕ່ຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍແກ້ໄຂບາງຄະດີ, ເຫດການທີ່ຂຶ້ນກັບການຕິດຕາມ, ຊີ້ນຳຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
ຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາການຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຈຸດສຸມບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໃນທັນທີ, ສ້າງບັນຍາກາດໃໝ່ໃນການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໃນວຽກງານນີ້, ຕ້ອງຖືການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍແມ່ນໜ້າທີ່ທຽບເທົ່າກັບ ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຢຶດໝັ້ນກັບການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂແຕ່ຕ່ຳຮອດສູງຢ່າງຄົບຊຸດ ເພື່ອປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍຄື: ສ້າງວັດທະນະທຳ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໃນທົ່ວສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ການຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ກາຍເປັນບັນດາມາດຖານຄຸນສົມບັດ, ມາດຖານຂອງສັງຄົມ.