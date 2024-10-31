Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຖື​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ຟຸມ​ເຟືອຍ​ແມ່ນ​ໜ້າ​ທີ່​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ, ປະ​ກົດ​ການ​ຫຍໍ້​ທໍ້

ຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາການຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຈຸດສຸມບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໃນທັນທີ, ສ້າງບັນຍາກາດໃໝ່ໃນການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໃນວຽກງານນີ້, ຕ້ອງຖືການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍແມ່ນໜ້າທີ່ທຽບເທົ່າກັບ ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳສູງການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຟຸມເຟືອຍ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໝາກຜົນການຊີ້ນຳແກ້ໄຂບັນດາຄະດີ, ເຫດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ນັບແຕ່ຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍແກ້ໄຂບາງຄະດີ, ເຫດການທີ່ຂຶ້ນກັບການຕິດຕາມ, ຊີ້ນຳຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:

ຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາການຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຈຸດສຸມບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໃນທັນທີ, ສ້າງບັນຍາກາດໃໝ່ໃນການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໃນວຽກງານນີ້, ຕ້ອງຖືການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍແມ່ນໜ້າທີ່ທຽບເທົ່າກັບ ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຢຶດໝັ້ນກັບການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂແຕ່ຕ່ຳຮອດສູງຢ່າງຄົບຊຸດ ເພື່ອປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍຄື: ສ້າງວັດທະນະທຳ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໃນທົ່ວສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ການຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ກາຍເປັນບັນດາມາດຖານຄຸນສົມບັດ, ມາດຖານຂອງສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ​່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ Shehbaz Sharif

ທ​່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ Shehbaz Sharif

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ປາກິດສະຖານ, ປາດຖະໜາຢາກນຳການພົວພັນສອງປະເທດນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ,ພິເສດໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ…
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top