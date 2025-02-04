ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕັດສິນໃຈມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບພາລະໜ້າທີ່ຂອງບາງອົງການຈັດຕັ້ງພັກຂັ້ນສູນກາງ
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງ 4 ອົງຄະນະພັກຂຶ້ນກັບສູນກາງລວມມີ: ອົງຄະນະພັກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກຂັ້ນສູນກາງ, ຄະນະພັກລັດຖະບານ, ຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະພັກແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນຂັ້ນສູນກາງ, ພ້ອມທັງປະກາດພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ, ການຈັດຕັ້ງ, ກົງຈັກການພົວພັນປະຕິບັດງານຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງພັກຂັ້ນສູນກາງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນການຈັດຕັ້ງການສັບຊ້ອນກົງຈັກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ຕຸລາການ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງໃຫ້ກະທັດລັດ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່ານີ້ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈອັນໝັ້ນແກ່ນເພື່ອປະຕິບັດການສັບຊ້ອນກົງຈັກລະບົບການເມືອງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງມີໄຊ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ສະເໜີອົງຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງຄະນະພັກລັດຖະບານສົມທົບກັບຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຊີ້ນຳບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດ ການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງບັນດາອົງການຂອງລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ກະທັດລັດຢ່າງສຳເລັດ.