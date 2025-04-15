ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ. ພ້ອມກັນນັ້ນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າຈຸດເວລານີ້ການປະຕິວັດກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງລະບົບການເມືອງ ໃຫ້ກະທັດລັດໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້, ຕີລາຄາສູງ ຈາກປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນຄົນ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນແລະ ນີ້ແມ່ນບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກ່ວາອີກ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
ຮັບປະກັນບັນດາອົງການສຳນັກງານ, ຫົວໜ່ວຍກ່ອນ, ໃນ ແລະ ພາຍຫຼັງການປັບປຸງມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລຸລ່ວງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ, ບໍ່ຂາດວັກຂາດຕອນໃນການເຮັດວຽກ, ບໍ່ປະລະະໜ້າທີ່ ຂົງເຂດ, ບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ.