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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕເລິມ​ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ແຂວງ​ນາມ​ດິ້ງ

ທາງທ້ອງຖິ່ນສູ້ຊົນເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ (GRDP) ໃນປີ 2025 ໃຫ້ບັນລຸສອງຕົວເລກ; ປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ລື່ນກາຍບັນດາຄາດໝາຍໃນມະຕິໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກແຂວງຄັ້ງທີ XX, ອາຍຸການ 2020 – 2025 ວາງອອກ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມັງກອນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ສູນກາງພັກລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກແຂວງນາມດິ້ງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ 2024, ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນປີ 2025. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງ, ທາງທ້ອງຖິ່ນສູ້ຊົນເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ (GRDP) ໃນປີ 2025 ໃຫ້ບັນລຸສອງຕົວເລກ; ປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ລື່ນກາຍບັນດາຄາດໝາຍໃນມະຕິໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກແຂວງຄັ້ງທີ XX, ອາຍຸການ 2020 – 2025 ວາງອອກ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທາງແຂວງສືບຕໍ່ປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ລະດົມ ທົ່ວລະບົບການເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ຍົກລະດັບສູງ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ. ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີທາງແຂວງສືບຕໍ່ຍົກສູງບົດບາດຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການນຳພາເພື່ອໃຫ້ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍມະຕິຂອງພັກ ລົງຮອດຂັ້ນຮາກຖານ, ໄປເຖິງໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກແຕ່ລະຄົນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງເລກທີ 35 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກທຸກຂັ້ນຢ່າງສຸດຂີດ ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV, ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປີນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ Mikhail Mishustin

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ Mikhail Mishustin

ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລະຫວ່າງໄວໜຸ່ມສອງປະເທດເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້.
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