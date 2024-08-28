ຂ່າວສານ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນແຜນກຳນົດ ກຳມະການສູນພັກ ຊຸດທີ XIV 28/08/2024 ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຕັ້ງພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນແຜນກຳນົດກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIV. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີເປີດ (ພາບ: VOV)ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນທຸກໄລຍະແຫ່ງການປະຕິບັດ, ວຽກງານພະນັກງານຍາມໃດກໍໄດ້ຮັບການກຳນົດວ່າ ແມ່ນວຽກງານຈຸດສຸມ, ແມ່ນກົກຂອງທຸກໜ້າວຽກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ມາຮອດປັດຈຸບັນ, , ເລື່ອງເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນແຜນກຳນົດ ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ຮັບການປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ນັບມື້ນັບເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຈັດຕັ້ງຈະສຸມໃສ່ແນະນຳ 33 ບົດ, ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ເປັນບັນດາບັນຫາຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານກ່ຽວກັບພື້ນຖານການເມືອງແນວຄິດ, ທິດສະດີຂອງພັກ; ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກ, ລັດ ແລະ ລະບົບການເມືອງ; ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ; ກ່ຽວກັບການປອ້ງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ; ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດການນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງໃນສະພາບການໃໝ່. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)