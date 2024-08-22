ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ອະນຸກຳມະການບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງອະນຸກຳມະການ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກໃນອະນຸກຳມະການໄດ້ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຮ່າງເອກະສານວ່າດ້ວຍວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ຂອງພັກ. ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່,ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ລະດັບຄວາມສຳຄັນໃນວຽກງານພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານກະກຽມບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ພ້ອມທັງສືບທອດແນວຄິດ, ການກຳນົດທິດໃຫຍ່ ແລະ ລະອຽດຂອງທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ອະດີດຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການບຸກຄະລາກອນ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1. ພິເສດ ຕ້ອງຖືໝາກຜົນຂອງການສະຫຼຸບວຽກງານບຸກຄະລາກອນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XIII ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອສ້າງທິດທາງບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງພັກ, ຂອງປະເທດຊາດ, ຊົນຊາດ, ປະຊາຊົນເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ.