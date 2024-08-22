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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ອະ​ນຸ​ກຳ​ມະ​ການ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກໃນອະນຸກຳມະການໄດ້ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຮ່າງເອກະສານວ່າດ້ວຍວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ຂອງພັກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງອະນຸກຳມະການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງອະນຸກຳມະການ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກໃນອະນຸກຳມະການໄດ້ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຮ່າງເອກະສານວ່າດ້ວຍວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ຂອງພັກ. ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່,ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ລະດັບຄວາມສຳຄັນໃນວຽກງານພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານກະກຽມບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ພ້ອມທັງສືບທອດແນວຄິດ, ການກຳນົດທິດໃຫຍ່ ແລະ ລະອຽດຂອງທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ອະດີດຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການບຸກຄະລາກອນ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1. ພິເສດ ຕ້ອງຖືໝາກຜົນຂອງການສະຫຼຸບວຽກງານບຸກຄະລາກອນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XIII ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອສ້າງທິດທາງບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງພັກ, ຂອງປະເທດຊາດ, ຊົນຊາດ, ປະຊາຊົນເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ AZEC: ມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມອາຊີ ບໍ່ປ່ອຍອາຍພິດ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ AZEC: ມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມອາຊີ ບໍ່ປ່ອຍອາຍພິດ

ພັດທະນາລະບົບພະລັງງານສີຂຽວ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຕາໜ່າງໄຟຟ້າພາກພື້ນ; ຊຸກຍູ້ລະບົບພາຫະນະຄົມມະນາຄົມໃໝ່ນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງແບບຍືນຍົງ…
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