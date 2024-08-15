Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ບັນດາຜົນງານເຊິ່ງປະເທດບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນຍ້ອນມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ຂອງທັງລະບົບການເມືອງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຖ່າຍຮູບພ້ອມກັບການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນສະຖາປະນາປະເທດຄື ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ກົມການເມືອງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມພົບປະກັບບັນດາອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງພັກ, ລັດໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2024 ແລະ ໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ບັນດາຜົນງານເຊິ່ງປະເທດບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນຍ້ອນມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ຂອງທັງລະບົບການເມືອງ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ພວມເດັດດ່ຽວຊີ້ນຳ, ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາ ຮັບປະກັນການບຸກທະລຸ, ເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ, ເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ ເຊິ່ງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີໄຊໂດຍໄວ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XVI ຂອງພັກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ປາດຖະໜາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄຳເຫັນປະກອບຂອງບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນປະຈຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໝາກ​ພິກ​ໄທ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ບັນ​ລຸ​ມູນ​ຄ່າ​ນັບ​ຕື້ USD

ໝາກ​ພິກ​ໄທ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ບັນ​ລຸ​ມູນ​ຄ່າ​ນັບ​ຕື້ USD

ໄລ່ຮອດວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງອອກໝາກພິກໄທປະເພດຕ່າງໆລວມປະລິມານກວ່າ 164.357 ໂຕນ; ວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸກວ່າ 764 ລ້ານ USD. ດ້ວຍໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ ອີກ 5 ເດືອນ, ໝາກພິກໄທ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕື້ USD ຢ່າງແນ່ນອນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top