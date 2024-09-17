ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ແບບວິທີນຳພາ, ກຳອຳນາດຂອງພັກ
ໃນບົດຂຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະກ່ວາ 94 ປີ ແຫ່ງການນຳພາການປະຕິວັດ, ພັກມີການຊອກຮູ້, ພັດທະນາ, ເພີ່ມເຕີມ, ສ້າງແບບວິທີການນຳພາໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການນຳພາ, ຄວາມສາມາດໃນການກຳອຳນາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ນີ້ແມ່ນປັດໄຈໄລກອນຮັບປະກັນໃຫ້ພັກ ຍາມໃດກໍ່ປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ນຳການປະຕິວັດຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະນີ້ສູ່ໄຊຊະນະອື່ນ. ປະເທດພວມຍືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຈຸດເວລາປະຫວັດສາດໃໝ່, ຍຸກສະໄໝໃໝ່, ຍຸກສະໄໝບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການມີປ່ຽນແປງໃໝ່ແບບວິທີນຳພາ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການນຳພາ, ຄວາມສາມາດກຳອຳນາດ ເພື່ອນຳຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ກ້າວຂຶ້ນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ. ເພື່ອສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງແບບວິທີນຳພາ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການນຳພາ, ຄວາມສາມາດໃນການກຳອຳນາດ, ພັກຕ້ອງປະຕິບັດບາງວຽກງານຈຸດສຸມລວມມີ: ທີໜຶ່ງ, ເປັນເອກນະພາບໃນການຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດແບບວິທີນຳພາ, ການກຳອຳນາດຂອງພັກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທີສອງ, ສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ ກົງຈັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ ກະທັດລັດກ່ວາ, ກາຍເປັນແກນສານພູມປັນຍາຢ່າງແທ້ຈິງ, ແມ່ນກອງປະຈັນໜ້ານຳພາອົງການແຫ່ງລັດ. ທີສາມ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ການປະກາດໃຊ້ ແລະ ເຊື່ອມຊືມ, ປະຕິບັດມະຕິຂອງພັກ, ສ້າງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກຂັ້ນຮາກຖານ, ສະມາຊິກພັກທີ່ແມ່ນຈຸລັງຂອງພັກຢ່າງແທ້ຈິງ. ທີສີ່, ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ; ຍູ້ແຮງການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກ.