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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ ​ອະ​ດີດນັກ​ຮົບ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ

ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນທຸກຂົງເຂດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະ

ຄະນະອະດີດນັກຮົບອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ການທະຫານຂອງ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ໂດຍທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຮ່ີງດັກເຮືອງ, ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕໍພົວພັນທົ່ວປະເທດ ອະດີດນັກຮົບອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ພວມຢ້ຽມຢາມ ລາວຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ (22 – 26/9)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ; ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຕາມລຳດັບ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນທຸກຂົງເຂດ.

ສ່ວນທ່ານພົນຈັດຕະວາຮິ່ງດັກເຮືອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການພົວພັນແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງດ້ວຍເລືອດເນື້ອ, ເຫືອແຮງ ຂອງການນຳລຸ້ນກ່ອນ, ຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ກາຍເປັນຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າຂອງສອງຊາດ, ແມ່ນການພົວພັນມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນປະຫວັດສາດໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ ພົບ​ປະ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່​​ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ ພົບ​ປະ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່​​ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານ David Lammy ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອັງກິດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເສີມຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ (UKVFTA) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
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