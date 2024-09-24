ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ລາວຕີລາຄາສູງການເສຍສະຫຼະຊີວິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ອະດີດນັກຮົບອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານ ຫວຽດນາມ
ຄະນະອະດີດນັກຮົບອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ການທະຫານຂອງ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ໂດຍທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຮ່ີງດັກເຮືອງ, ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕໍພົວພັນທົ່ວປະເທດ ອະດີດນັກຮົບອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ພວມຢ້ຽມຢາມ ລາວຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ (22 – 26/9)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ; ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຕາມລຳດັບ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນທຸກຂົງເຂດ.
ສ່ວນທ່ານພົນຈັດຕະວາຮິ່ງດັກເຮືອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການພົວພັນແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງດ້ວຍເລືອດເນື້ອ, ເຫືອແຮງ ຂອງການນຳລຸ້ນກ່ອນ, ຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ກາຍເປັນຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າຂອງສອງຊາດ, ແມ່ນການພົວພັນມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນປະຫວັດສາດໂລກ.