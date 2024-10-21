ຂ່າວສານ
ທ່ານເລືອງເກືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາ ສູນກາງພັກ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ອາຍຸການ 2021 – 2026
ທ່ານນາງຫງວຽນທິແທັງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງມະຕິເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ສຳລັບທ່ານ ເລືອງເກືອງ. ມະຕິນີ້ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາດ້ວຍ ບັນສະໜັບສະໜູນ 440/440 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ປະຕິຍານຕົວວ່າ:
ພາຍໃຕ້ທຸງແດງດາວຄຳທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ, ຕໍ່ໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ວ່າ ເລືອງເກືອງ , ປະທານປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ຂໍປະຕິບານຕົວວ່າ: ເດັດດ່ຽວຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ຕໍ່ປະຊາຊົນ, ຕໍ່ລັດທະທຳມະນູນຂອງ ປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ, ມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ໂດຍພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນມອບໝາຍໃຫ້.
ທ່ານພົນເອກ ເລືອງເກືອງ ເກີດວັນທີ 15 ສິງຫາ ປີ 1957. ບ້ານເກີດ: ຢູ່ເມືອງ ຢຶວເລົາ, ນະຄອນ ຫວຽດຈີ, ແຂວງຝຸເທາະ. ວິຊາການ: ປະລິນຍາຕີ ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຫ່ງລັດ. ທິດສະດີການເມືອງ: ຂັ້ນສູງ. ວັນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ: ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 1978. ທ່ານແມ່ນກຳມະການສູນກາງພັກຊຸດທີ XI, XII, XIII; ເລຂາສູນກາງພັກຊຸດທີ XII, ກຳມະການກົມການເມືອງຊຸດທີ XIII, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII