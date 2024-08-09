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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫງວຽນ​ຄັກ​ດິ້ງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ມາ​ເລ​ເຊຍ

ມາເລເຊຍ ປະຕິບັດສຳເລັດການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງສຳຄັນສະບັບຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການສຶກສາ… ໂດຍໄວເພື່ອສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ຂອບເຂດການຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກ່ວາອີກລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Haji Fadillah bin Haji Yusof

ວັນທີ 7 ສິງຫາ, ຢູ່ Kuala Lumpur, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ຫັນປ່ຽນນ້ຳ ມາເລເຊຍ Haji Fadillah bin Haji Yusof ເນື່ອງໃນໂອກາດ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ມາເລເຊຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6 – 9 ສິງຫາ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໄດ້ສະເໜີມາເລເຊຍ ປະຕິບັດສຳເລັດການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງສຳຄັນສະບັບຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການສຶກສາ… ໂດຍໄວເພື່ອສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ຂອບເຂດການຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກ່ວາອີກລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 18 ຕື້USD ຕາມທິດດຸ່ນດ່ຽງໂດຍໄວ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳກັດການໝູນໃຊ້ຮົ້ວກີດຂວາງທາງການຄ້າ, ສູ້ຊົນເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດ Halal ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໂດຍໄວ.

ສ່ວນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Yusof ໄດ້ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Yusof ຖືວ່າ ສອງປະເທດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມືຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຂົງເຂດອາຫານ Halal, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າອົງການສົ່ງເສີມອາຫານ Halal ມາເລເຊຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ຈັດສົ່ງນັກຊ່ຽວຊານມາໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ບັນ​ດາ​ວັນ​ບຸນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ບັນ​ດາ​ວັນ​ບຸນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບ ບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ໂຄງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຈຸດສຸມ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
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