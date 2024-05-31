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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຄ໊າຍ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ເງິນ ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນ ຮັບທ່ານ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ລາວ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ໃຫ້ການຕ້ອນ ຮັບທ່ານ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ລາວ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ (ພາບ: VGP)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ ການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮ້ອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານປາດຖະໜາ ຢາກສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮ່ວມມືປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຂັ້ນສູງຮ່ວມ ຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກໍຄືບັນດາຖະແຫຼງການຂັ້ນສູງ, ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງກະຊວງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ຂອງສອງປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນລາວ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້. ໃນນັ້ນ ສອງຝ່າຍໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ 80%ແຜນການໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື, ນຳມາເຊິ່ງໝາກຜົນສູງ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຂັ້ນສູງລວມ, ກໍ່ຄືຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງກະຊວງ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍາວນານ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2025

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ທີ່ການເຮັດວຽກໃນຕອນບ່າຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2022, ບົດລາຍງານອະພິປາຍ, ຮັບຟັງ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປຸກລະດົມອຸດສາຫະກຳ.
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