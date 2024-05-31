ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ລາວ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ ການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮ້ອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານປາດຖະໜາ ຢາກສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮ່ວມມືປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຂັ້ນສູງຮ່ວມ ຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກໍຄືບັນດາຖະແຫຼງການຂັ້ນສູງ, ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງກະຊວງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ຂອງສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນລາວ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້. ໃນນັ້ນ ສອງຝ່າຍໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ 80%ແຜນການໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື, ນຳມາເຊິ່ງໝາກຜົນສູງ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຂັ້ນສູງລວມ, ກໍ່ຄືຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງກະຊວງ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍາວນານ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ.