ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ສ້າງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດສີຂຽວໃຫ້ສົມບູນແບບ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສ້າງລະບົບຂະແໜງເສດຖະກິດສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ແມ່ນພວມປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລັດ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ການວາງແຜນຜັງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ເສດຖະກິດສີຂຽວ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄົ້ນຄ້ວາໂດຍໄວເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກາດໃຊ້ ປະມວນມາດຖານສີຂຽວແຫ່ງຊາດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາບູລະນະລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດສີຂຽວ. ຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາເພີ່ມເຕີມບາງຄາດໝາຍສະຖິຕິທີ່ຈຳເປັນຄື: ດັດຊະນີວັດການປ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຕາມ GDP. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນຕ້ອງສະຖິຕິໄດ້ການລົງທຶນສາທາລະນະ ແລະ ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນໃຫ້ແກ່ບັນຫາສີຂຽວ.