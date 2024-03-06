ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ: ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງສາກົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nitin Darbari ຮອງປະທານຂັ້ນສູງ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Procter & Gamble (P&G), ອາເມລິກາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ສະເໜີ P&G ເອົາໃຈໃສ່ເປີດກວ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຖືເປັນສຳຄັນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວ, ທຳການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Nitin Darbari ຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ P&G ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ P&G ຖືຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດຍຸດທະສາດ, ມຸ່ງໄປເຖິງການນຳຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນກາງຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ແຫຼ່ງສະໜອງແບບຍືນຍົງໃຫ້ບັນດາຕະຫຼາດຕ່າງໆຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ.