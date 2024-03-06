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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວກວາງ: ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ​ສາ​ກົນ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຖືເປັນສຳຄັນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວ, ທຳການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ແລະ ທ່ານ Nitin Darbari ຮອງປະທານຂັ້ນສູງ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Procter & Gamble

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nitin Darbari ຮອງປະທານຂັ້ນສູງ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Procter & Gamble (P&G), ອາເມລິກາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ສະເໜີ P&G ເອົາໃຈໃສ່ເປີດກວ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຖືເປັນສຳຄັນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວ, ທຳການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານ Nitin Darbari ຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ P&G ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ P&G ຖືຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດຍຸດທະສາດ, ມຸ່ງໄປເຖິງການນຳຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນກາງຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ແຫຼ່ງສະໜອງແບບຍືນຍົງໃຫ້ບັນດາຕະຫຼາດຕ່າງໆຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 500 ພູດ ແລະ ເງິນສົດມອບໃຫ້ແມ່ ຂອງນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ແມ່ຍິງທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
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