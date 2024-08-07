ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ສ້າງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການພັດທະນາຍານພາຫະນະຄົມມະນາຄົມສີຂຽວ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພັດທະນາຍານພາຫະນະຄົມມະນາຄົມສີຂຽວ ແລະ ນະໂຍບາຍພັດທະນາສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ສະເໜີວ່າ: ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງສ້າງແຜນການຮອບດ້ານ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງບົດບາດຂອງອົງການແຫ່ງລັດ, ເອກະຊົນ, ປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາຍານພາຫະນະສີຂຽວ; ຕ້ອງສ້າງກົນໄກພິເສດລະຫວ່າງຂະແໜງ, ສ້າງໂຄງການ, ແຜນການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສີຂຽວໃນຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຮຽກຮ້ອງວ່າ: ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສຳຫຼວດກວດການະໂຍບາຍ ແລະ ສະເໜີກົນໄກສົ່ງເສີມສຳລັບບັນດາເປົ້າໝາຍບໍລິສັດຜະລິດ, ວິສາຫະກິດນຳເຂົ້າ, ຜູ້ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງຄວາມຊີ້ນເຄີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ໃນໄລຍະຍາວ, ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການລົງທຶນ, ວາງແຜນຜັງ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນ, ພາສີອາກອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການພັດທະນາ.