Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່​ງ​ຮ່າ: ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຍານພາ​ຫະ​ນະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ສີ​ຂຽວ

ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງສ້າງແຜນການຮອບດ້ານ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງບົດບາດຂອງອົງການແຫ່ງລັດ, ເອກະຊົນ, ປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາຍານພາຫະນະສີຂຽວ; ຕ້ອງສ້າງກົນໄກພິເສດລະຫວ່າງຂະແໜງ, ສ້າງໂຄງການ, ແຜນການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສີຂຽວໃນຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພັດທະນາຍານພາຫະນະຄົມມະນາຄົມສີຂຽວ ແລະ ນະໂຍບາຍພັດທະນາສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ສະເໜີວ່າ: ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງສ້າງແຜນການຮອບດ້ານ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງບົດບາດຂອງອົງການແຫ່ງລັດ, ເອກະຊົນ, ປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາຍານພາຫະນະສີຂຽວ; ຕ້ອງສ້າງກົນໄກພິເສດລະຫວ່າງຂະແໜງ, ສ້າງໂຄງການ, ແຜນການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສີຂຽວໃນຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຮຽກຮ້ອງວ່າ: ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສຳຫຼວດກວດການະໂຍບາຍ ແລະ ສະເໜີກົນໄກສົ່ງເສີມສຳລັບບັນດາເປົ້າໝາຍບໍລິສັດຜະລິດ, ວິສາຫະກິດນຳເຂົ້າ, ຜູ້ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງຄວາມຊີ້ນເຄີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ໃນໄລຍະຍາວ, ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການລົງທຶນ, ວາງແຜນຜັງ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນ, ພາສີອາກອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Gennady Bezdetko ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top