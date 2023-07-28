Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ: ສ້​າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ​ດວກ​ແກ່​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍໂຄງກ​ານ​ພະ​ລ​ັງ​ງານ​ທົດ​ແທນ, ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ

ບັນດາວິສາຫະກິດພະລັງງານຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພະລັງງານສະອາດ, ພະລັງງານທົດແທນ “ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Steven Winn, ຜູ້ອຳນວຍການຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານ JERA   

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Steven Winn, ຜູ້ອຳນວຍການຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານ JERA (ຍີ່ປຸ່ນ). ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດພະລັງງານຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພະລັງງານສະອາດ, ພະລັງງານທົດແທນ “ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ”.  

ສ່ວນທ່ານ Steven Winn ໃຫ້ຮູ້ວ່າ JERA ພວມຊອກຫາໂອກາດລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດໄຟຟ້າອາຍແກັດທຳມະຊາດເຫຼວ, ໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີກ້າວໜ້າທີ່ສຸດ. JERA ກໍປາດຖະໜາຢາກເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການຫັນປ່ຽນໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮອດ ມາເປັນໄຟຟ້າອາຍແກັດທຳມະຊາດເຫຼວທີ່ປະສົມກັບເຊື້ອເພີງໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິງ​ເຫວະ ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ຍີ່​ປຸ່ນ (JBIC)

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິງ​ເຫວະ ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ຍີ່​ປຸ່ນ (JBIC)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Maeda Tadashi, ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JBIC), ທັງເປັນທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ, ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢຽມ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top