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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ ​ໄຫວ້ອາໄລ ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ວັນ​ກື່

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດສ້າງບາດລ້ຽວສຳຄັນຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 1938 – 1941.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄຫວ້ອາໄລ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່ (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ, ທີ່ເຂດອະນຸສອນສະຖານທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່ ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນໄຫວ້ອາໄລ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງເພິ່ນຄົບຮອບ 111 ປີ (9/7/1912 - 9/7/2023).

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດສ້າງບາດລ້ຽວສຳຄັນຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 1938 – 1941. ຜົນງານ “ຕຳໜິຕິຊົມດ້ວຍຕົນເອງ” ຂອງເພິ່ນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນທັດສະນະອັນຖືກຕ້ອງຂອງລັດທິ ມາກ - ເລນິນ ຢ່າງເດັ່ນຊັດກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ເອກະພາບພາຍໃນພັກ, ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອມີການຕຳໜິຕິຊົມຕົນເອງ ແລະ ການຕຳໜິຕິຊົມກັນ... ມາຮອດຈຸດເວລານີ້ຍັງມີລັກສະນະຍຸກສະໄໝ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານທິດສະດີພຶດຕິກຳຕົວຈິງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ອາດສາມາດສ້າງການພົວພັນ ປອດໃສ ກັບ ຈີນ

ອາເມລິກາ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ອາດສາມາດສ້າງການພົວພັນ “ປອດໃສ” ກັບ ຈີນ

ທ່ານນາງ Janet Yellen ໄດ້ພັນລະນາບັນດາການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານນາງ ກັບວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຈີນ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມແມ່ນ “ແທດຈິງ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ “ບັນລຸປະສິດທິຜົນ”.
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