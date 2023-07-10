ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ໄຫວ້ອາໄລ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່
ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ, ທີ່ເຂດອະນຸສອນສະຖານທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່ ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນໄຫວ້ອາໄລ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງເພິ່ນຄົບຮອບ 111 ປີ (9/7/1912 - 9/7/2023).
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດສ້າງບາດລ້ຽວສຳຄັນຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 1938 – 1941. ຜົນງານ “ຕຳໜິຕິຊົມດ້ວຍຕົນເອງ” ຂອງເພິ່ນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນທັດສະນະອັນຖືກຕ້ອງຂອງລັດທິ ມາກ - ເລນິນ ຢ່າງເດັ່ນຊັດກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ເອກະພາບພາຍໃນພັກ, ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອມີການຕຳໜິຕິຊົມຕົນເອງ ແລະ ການຕຳໜິຕິຊົມກັນ... ມາຮອດຈຸດເວລານີ້ຍັງມີລັກສະນະຍຸກສະໄໝ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານທິດສະດີພຶດຕິກຳຕົວຈິງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.