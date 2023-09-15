Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຈະໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ກຸຍ​ບາ, ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G77 ແລະ ຈີນ

ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາ ຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຈະດຳເນີນກົງກັບເວລາ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸຍບາ ພ້ອມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ່ານ Fidel Castro Ruz ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ (12-17/9/1973).
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ (ພາບ: laodong.vn)  

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງ ລັດຖະບານ ກຸຍບາ, ປະທານກຸ່ມບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ (G77) ແລະ ຈີນ ໃນປີ 2023, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G77 ແລະ ຈີນ, ໄປຢ້ຽມຢາມ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 18 ກັນຍາ.

ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາ ຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຈະດຳເນີນກົງກັບເວລາ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸຍບາ ພ້ອມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ່ານ Fidel Castro Ruz ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ (12-17/9/1973). ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຸຍບາ ເລແທັງຕຸງແລ້ວ, ໃນສະພາບການກຸຍບາຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນຢ່າງ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ກຸຍບາ ໃນແນວໂຮມການຕ່າງປະເທດ, ຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃນສາກົນ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມ G77 ແລະ ຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດຈີນ -ອາຊຽນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດຈີນ -ອາຊຽນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດ ຈີນ - ອາຊຽນ (CAEXPO) ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຄ້າ - ການລົງທຶນ ຈີນ -ອາຊຽນ (CABIS) ຄັ້ງທີ 20 ຢູ່ ນະຄອນຫນານຫນິງ ແຂວງ ກວາງສີ ປະເທດຈີນ.ແ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top