ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G77 ແລະ ຈີນ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງ ລັດຖະບານ ກຸຍບາ, ປະທານກຸ່ມບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ (G77) ແລະ ຈີນ ໃນປີ 2023, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G77 ແລະ ຈີນ, ໄປຢ້ຽມຢາມ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 18 ກັນຍາ.
ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາ ຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຈະດຳເນີນກົງກັບເວລາ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸຍບາ ພ້ອມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ່ານ Fidel Castro Ruz ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ (12-17/9/1973). ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຸຍບາ ເລແທັງຕຸງແລ້ວ, ໃນສະພາບການກຸຍບາຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນຢ່າງ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ກຸຍບາ ໃນແນວໂຮມການຕ່າງປະເທດ, ຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃນສາກົນ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມ G77 ແລະ ຈີນ.